Ξεκινά επίσημα η διαδικασία για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε έως και δύο μηνιαία μισθώματα, με το ανώτατο συνολικό ποσό να φτάνει τα 1.600 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν εντός του 2024 αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες περιοχές εξαιρούνται

Το μέτρο στοχεύει στη στήριξη των δημόσιων λειτουργών που στελεχώνουν κρίσιμες δομές υγείας και παιδείας στην ελληνική περιφέρεια, αντιμετωπίζοντας το υψηλό κόστος στέγασης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρειας, ενώ επισημαίνεται ότι εξαιρούνται ρητά οι υπηρετούντες στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και οι υπηρετούντες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το ύψος της ενίσχυσης και η απαραίτητη προϋπόθεση

Η επιστροφή αντιστοιχεί σε έως και δύο μηνιαία ενοίκια, με ανώτατο πλαφόν τα 1.600 ευρώ συνολικά, ενώ το ποσό υπολογίζεται με βάση τα μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση ώστε να εγκριθεί η επιστροφή είναι οι πληρωμές των ενοικίων του 2024 να έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος και να διασταυρώνονται πλήρως από τα επίσημα στοιχεία των τραπεζικών συναλλαγών και τις δηλώσεις μίσθωσης στην ΑΑΔΕ.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Την ίδια χρονική περίοδο προγραμματίζεται και η πίστωση της επιστροφής ενοικίου για τους υπόλοιπους δικαιούχους πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα γενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.