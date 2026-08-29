Ενώπιον του δεύτερου γύρου αξιολογήσεων από τους πέντε μεγάλους διεθνείς οίκους βρίσκεται η ελληνική οικονομία για το 2026, έχοντας ως βασικά «όπλα» το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, τις νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 12,8 δισ. ευρώ και τη διαπιστωμένη ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κύκλος των φθινοπωρινών ετυμηγοριών ανοίγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τον οίκο DBRS, σε μια συγκυρία όπου η ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες των αναλυτών.

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων

Ο δεύτερος γύρος αξιολογήσεων για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

4 Σεπτεμβρίου: DBRS (Πρεμιέρα του φθινοπωρινού κύκλου)

DBRS (Πρεμιέρα του φθινοπωρινού κύκλου) 18 Σεπτεμβρίου: Scope Ratings & Moody’s

Scope Ratings & Moody’s 23 Οκτωβρίου: S&P Global Ratings

S&P Global Ratings 6 Νοεμβρίου: Fitch Ratings (Αυλαία των αξιολογήσεων)

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι οίκοι διατήρησαν στάση αναμονής, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα BBB, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των αναταράξεων στις αγορές ενέργειας.

Ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις της Μέσης Ανατολής

Παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συμπληρώνουν έξι μήνες, διατηρώντας τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή.

Αν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent διαμορφώνονται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι (από 60 δολάρια στις αρχές του έτους) και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη καταγράφει υπερδιπλασιασμό στα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τα θεμελιώδη μεγέθη της χώρας φαίνεται να παραμένουν ισχυρά:

Ανάπτυξη: Το ΑΕΠ ενισχύθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ τα στοιχεία για το β’ τρίμηνο αναμένονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου.

Το ΑΕΠ ενισχύθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ τα στοιχεία για το β’ τρίμηνο αναμένονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα: Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τους στόχους του προϋπολογισμού.

Ο καταλύτης των πρόωρων αποπληρωμών και το χρέος

Κομβικό σημείο για τις αποφάσεις των οίκων αποτελεί η επιτάχυνση της απομόχλευσης του δημόσιου χρέους.

Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, η Ελλάδα προχωρά σε νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 12,8 δισ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή, ο στόχος για μείωση του χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026 (από 145,9% το 2025) αναμένεται να υπερκαλυφθεί με ευκολία, αφήνοντας οριστικά την Ιταλία στην πρώτη θέση των πιο χρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης.

Τι βλέπουν οι οίκοι: Από τον Scope στον Fitch

Οι αποκλίσεις και οι εκτιμήσεις των οίκων αποτυπώνουν το ενδιαφέρον της επόμενης περιόδου: