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Ενώπιον του δεύτερου γύρου αξιολογήσεων από τους πέντε μεγάλους διεθνείς οίκους βρίσκεται η ελληνική οικονομία για το 2026, έχοντας ως βασικά «όπλα» το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, τις νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 12,8 δισ. ευρώ και τη διαπιστωμένη ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Ο κύκλος των φθινοπωρινών ετυμηγοριών ανοίγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τον οίκο DBRS, σε μια συγκυρία όπου η ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες των αναλυτών.
Το πλήρες χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων
Ο δεύτερος γύρος αξιολογήσεων για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:
- 4 Σεπτεμβρίου: DBRS (Πρεμιέρα του φθινοπωρινού κύκλου)
- 18 Σεπτεμβρίου: Scope Ratings & Moody’s
- 23 Οκτωβρίου: S&P Global Ratings
- 6 Νοεμβρίου: Fitch Ratings (Αυλαία των αξιολογήσεων)
Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι οίκοι διατήρησαν στάση αναμονής, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα BBB, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των αναταράξεων στις αγορές ενέργειας.
Ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις της Μέσης Ανατολής
Παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συμπληρώνουν έξι μήνες, διατηρώντας τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή.
Αν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent διαμορφώνονται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι (από 60 δολάρια στις αρχές του έτους) και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη καταγράφει υπερδιπλασιασμό στα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τα θεμελιώδη μεγέθη της χώρας φαίνεται να παραμένουν ισχυρά:
- Ανάπτυξη: Το ΑΕΠ ενισχύθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ τα στοιχεία για το β’ τρίμηνο αναμένονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου.
- Πρωτογενές πλεόνασμα: Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τους στόχους του προϋπολογισμού.
Ο καταλύτης των πρόωρων αποπληρωμών και το χρέος
Κομβικό σημείο για τις αποφάσεις των οίκων αποτελεί η επιτάχυνση της απομόχλευσης του δημόσιου χρέους.
Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, η Ελλάδα προχωρά σε νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 12,8 δισ. ευρώ.
Με την κίνηση αυτή, ο στόχος για μείωση του χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026 (από 145,9% το 2025) αναμένεται να υπερκαλυφθεί με ευκολία, αφήνοντας οριστικά την Ιταλία στην πρώτη θέση των πιο χρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης.
Τι βλέπουν οι οίκοι: Από τον Scope στον Fitch
Οι αποκλίσεις και οι εκτιμήσεις των οίκων αποτυπώνουν το ενδιαφέρον της επόμενης περιόδου:
- Scope Ratings: Εμφανίζεται ο πλέον αισιόδοξος. Ενώ τον Μάρτιο προέβλεπε μείωση του χρέους στο 127% το 2030, σε έκθεσή του τον Ιούνιο αναθεώρησε εντυπωσιακά, εκτιμώντας ότι το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει στο 107% το 2031, χαμηλότερα από τα επίπεδα της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.
- Moody’s: Η παλαιότερη πρόβλεψή του για υποχώρηση του χρέους στο 140% το 2027 θεωρείται πλέον ξεπερασμένη από τις εξελίξεις. Καθώς ο οίκος είχε θέσει ως προϋπόθεση για αναβάθμιση τη «διατηρήσιμη μείωση του χρέους πέραν των προσδοκιών», η ετυμηγορία του Σεπτεμβρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
- DBRS: Αν και τον Μάρτιο προειδοποιούσε για τους καθοδικούς κινδύνους των γεωπολιτικών εντάσεων, είχε καταστήσει σαφές ότι η σταθερή μεσοπρόθεσμη πτωτική τροχιά του χρέους μπορεί να ξεκλειδώσει νέα αναβάθμιση.
- Fitch Ratings: Σημείωσε πρόσφατα ότι η δημοσιονομική πολιτική υπήρξε ο κύριος μοχλός για τις τρεις αναβαθμίσεις της Ελλάδας από το 2021. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καθώς οι προηγούμενοι κινητήριοι μοχλοί (τουριστική ανακάμψη, κορύφωση του Ταμείου Ανάκαμψης) εξασθενούν, τα πρωτογενή πλεονάσματα θα σηκώσουν το κύριο βάρος της απομόχλευσης, εν μέρει σε ένα περιβάλλον αυξημένων αμυντικών δαπανών και δημογραφικών προκλήσεων.