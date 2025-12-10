Είμαστε μια «ανάσα» πιο κοντά στο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, τα μαγαζιά της Αθήνας και του Πειραιά περνούν σε γιορτινούς ρυθμούς.
Τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν πλέον ανακοινωθεί και κάθε επιχείρηση μπορεί να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες της.
Σημειώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας είναι Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00.
Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:
- Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.