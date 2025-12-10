Είμαστε μια «ανάσα» πιο κοντά στο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, τα μαγαζιά της Αθήνας και του Πειραιά περνούν σε γιορτινούς ρυθμούς.

Τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν πλέον ανακοινωθεί και κάθε επιχείρηση μπορεί να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες της.

Σημειώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας είναι Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα: