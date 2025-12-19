Ξεκίνησε την Παρασκευή (19/12), η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες καθώς για πρώτη φορά αποτυπώνονται οι φοροελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

Οι αυξήσεις συνδυάζονται με τον καθιερωμένο πλέον μηχανισμό αναπροσαρμογής, ο οποίος διασφαλίζει πως οι αποδοχές των συνταξιούχων δεν αποκλίνουν από τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό.

Η αύξηση που προκύπτει μέσω του μηχανισμού προσαρμογής είναι της τάξης του 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κάθε κλιμακίου κατά δύο μονάδες.

Στις συντάξεις Ιανουαρίου θα είναι η πρώτη φορά που συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους. Οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν ήδη από την οριζόντια μείωση του φόρου εισοδήματος, ενώ παράλληλα το ψαλίδισμα της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ σημαίνει πως θα έχουν κέρδη και από τον μηχανισμό αναπροσαρμογής.

Υπενθυμίζεται πως η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί για όλους σε 12 μήνες, δηλαδή όταν θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027.