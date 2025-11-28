Ξεκίνησε η πληρωμή για την Επιστροφή Ενοικίου και οι δικαιούχοι τώρα μπορούν να δουν στους λογαριασμούς τους τα πρώτα ποσά που πιστώνονται.

Συνολικά 886.883 πολίτες εντάχθηκαν στο μέτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στα 199,5 εκατομμύρια ανέρχεται το ποσό που εγκρίθηκε για καταβολή, σύμφωνα με τον Υπουργό.

Αρχικά, το πρόγραμμα είχε προϋπολογιστεί για διάθεση έως 230 εκατ. Ευρώ, επειδή προέκυπταν περίπου 900.000 δικαιούχοι από τα μισθωτήρια του 2024 στη myProperty και τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Αντιθέτως, το τελικό κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, αφού οι δικαιούχοι που επιβεβαιώθηκαν μετά τις διασταυρώσεις ήταν λιγότεροι.

Για τα 886.883 νοικοκυριά που εγκρίθηκαν, η μέση επιστροφή διαμορφώνεται στα 225 ευρώ, δηλαδή στο μίσθωμα που οι ίδιοι δήλωσαν ότι καταβάλλουν.

Η πληρωμή ξεκινά από σήμερα και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με τις πιστώσεις να γίνονται σταδιακά.

Το ποσό της ενίσχυσης αφορά στο ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, φτάνοντας έως τα 800 ευρώ. Τα νοικοκυριά δηλαδή που διαθέτουν και τα δύο είδη κατοικίας μπορούν να λάβουν συνολικά έως 1.600 ευρώ.

Βήματα για σωστή καταχώρηση IBAN στην ΑΑΔΕ

Οι φορολογούμενοι που πρέπει να διορθώσουν το IBAN τους: