Χρήστος Μαζάνης

Μια καλοστημένη οικονομική απάτη που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο κατάφεραν να ανακαλύψουν οι ιταλικές διωκτικές αρχές, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις δαιδαλώδεις διαδρομές του χονδρικού εμπορίου θαλασσινών.

H υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια Ιταλού Εισαγγελέα ο οποίος σε συνεργασία με την Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος συντονίζει τις έρευνες.

Στο μικροσκόπιο των Ιταλικών Αρχών βρίσκονται 14 πρόσωπα, που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε δικογραφία για φορολογικά αδικήματα, διακεκριμένη απάτη για την απόκτηση δημόσιων επιχορηγήσεων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος.

Η «βιτρίνα» με τα θαλασσινά και τα εικονικά παραστατικά των 87 εκατομμυρίων ευρώ

Το δίκτυο των επιτήδειων εστίαζε κυρίως σε εξαιρετικά δημοφιλή αλιεύματα, όπως είναι ο σολομός, ο τόνος, τα λαβράκια και οι τσιπούρες. Οι παραγγελίες γίνονταν κατά βάση από προμηθευτές στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Σουηδία, όμως τα εμπορεύματα άλλαζαν χέρια μέσα από έναν λαβύρινθο εταιρειών-φαντασμάτων που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά.

Όπως προέκυψε από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι εμπλεκόμενοι εξέδιδαν διαρκώς τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, καταφέρνοντας έτσι να αποφεύγουν συστηματικά την καταβολή του ΦΠΑ και να ρίχνουν τις τιμές πώλησης στην αγορά, γεγονός που προκαλούσε τεράστια ζημιά στους ανταγωνιστές τους. Η συνολική αξία των εικονικών παραστατικών που κυκλοφόρησαν υπολογίζεται ότι αγγίζει το ποσό των 87 εκατομμυρίων ευρώ.

Με επίκεντρο τη Νάπολη η δράση τους επεκτεινόταν στην Καζέρτα, το Αβελίνο, το Ρίμινι και το Μιλάνο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ομάδα η οποία είχε στήσει μια επικερδή «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος.

Η πολύμηνη έρευνα της Ιταλικής Αστυνομίας Οικονομικού Εγκλήματος υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της τοπικής Εισαγγελίας, οδήγησε σε εντυπωσιακά ευρήματα και στο άμεσο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που προσεγγίζουν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «χρηματοοικονομικές αλχημείες» και η έρευνα στους Έλληνες προμηθευτές

Το κόλπο ωστόσο, σύμφωνα με την δικογραφία δεν περιοριζόταν μόνο στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας είχε στο πλευρό του έναν ειδικό στις «χρηματοοικονομικές αλχημείες». Αξιοποιούσαν εταιρικές -σφραγίδες, εμφανίζοντας ψευδή λογιστικά έγγραφα για να προσομοιώνουν έντονη εμπορική δραστηριότητα και να εξασφαλίζουν τραπεζικά δάνεια.

Παράλληλα, τα τεράστια ποσά που αποκόμιζε η οργάνωση από την παράνομη δράση της διοχετεύονταν γρήγορα στην αγορά ακινήτων και σε άλλες νόμιμες επιχειρήσεις προκειμένου να νομιμοποιηθούν. Για να αποφύγουν μάλιστα την τσιμπίδα του νόμου όταν διαισθάνθηκαν τον κίνδυνο, τα μέλη του κυκλώματος επιχείρησαν να μεταβιβάσουν εικονικά τις περιουσίες τους σε στενούς συγγενείς και συνεργάσιμους αχυρανθρώπους.

Σύμφωνα με ιταλικές δικαστικές πηγές οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλοι οι προμηθευτές με τους οποίους το κύκλωμα συνεργάστηκε, μεταξύ των οποίων και οι προμηθευτές από την Ελλάδα. Oι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν αποκλείεται πλοκάμια του κυκλώματος να δραστηριοποιούνται και στην χώρα μας ενώ θα εξεταστούν και πιθανές επενδύσεις που μπορεί να έχουν γίνει με παράνομο χρήμα.