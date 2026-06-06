Σε μαζικές πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, bitcoin και χρυσού προχώρησαν οι επενδυτές την Παρασκευή στις ΗΠΑ, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση αύξησαν τις πιθανότητες για άνοδο επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), ενώ η Wall Street βρέθηκε αντιμέτωπη με την υποχώρηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 2,64%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Οκτώβριο. Ο δείκτης πέρασε σε αρνητικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση, βάζοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί εννέα εβδομάδων.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 4,18%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025.

Ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος έχει μικρότερη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, υποχώρησε κατά 695 μονάδες ή 1,35%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του των τελευταίων περίπου τριών μηνών.

Η μεταβλητότητα στις αγορές αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη από το πρόσφατο ράλι των μετοχών και στάθμισαν τις αλλαγές στις προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed.

Το bitcoin κατέγραψε πτώση άνω του 5% και υποχώρησε κάτω από τα 60.000 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024. Το κρυπτονόμισμα σημείωσε βουτιά μεγαλύτερη του 17% αυτή την εβδομάδα, αφότου η Strategy, μια κορυφαία εταιρεία του κλάδου, γνωστοποίησε ότι πούλησε μέρος των αποθεμάτων της σε bitcoin για πρώτη φορά από το 2022.

Το bitcoin καταγράφει απώλειες άνω του 50% από τότε που άγγιξε το ιστορικό υψηλό του τον περασμένο Οκτώβριο.

Τέλος, μετά από ένα ανοδικό σερί εννέα ημερών, ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δεχόμενος πιέσεις από το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των ημιαγωγών (chips). Έπειτα από ένα τεράστιο ράλι τις τελευταίες εβδομάδες, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σημείωσαν υποχώρηση. Ενδεικτικό ότι ένα από τα δημοφιλέστερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, που παρακολουθεί τις μετοχές των chips μνήμης, έκανε βουτιά 15%.