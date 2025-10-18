Η Κίνα τάσσεται υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να αποφύγουν νέα κλιμάκωση όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί βιντεοδιάσκεψης ανάμεσα στον βασικό διαπραγματευτή της Κίνας για το εμπόριο, τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία υπήρξαν «ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές» συνομιλίες, διευκρίνισε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή: AΠΕ, Xinhua

Επιμέλεια: Χ.Μ.