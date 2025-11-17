Yπέρ της συνέχισης της προοπτικής των υδρογονανθράκων στη Nορβηγία τάσσονται οι περισσότεροι πολίτες της χώρας, όπως αποκαλύπτει έρευνα.

Σημειώνεται πως το σκανδιναβικό αυτό βασίλειο είναι στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο του συναισθήματος των Νορβηγών σε θέματα που αφορούν το κλίμα, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνουν αρκετά (31%) ή απολύτως (31%) σύμφωνοι εάν θα πρέπει η Νορβηγία να συνεχίσει να ψάχνει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο ίδιο επίπεδο με σήμερα, ενώ το 17% μεταξύ αυτών δηλώνουν ότι μάλλον διαφωνούν και 14% δηλώνουν ότι είναι εντελώς αντίθετοι.

Με εξαίρεση το 2021, η υποστήριξη των Νορβηγών στη συνέχιση της προοπτικής πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σταθερά από το 2019, όταν το θέμα είχε τεθεί για πρώτη φορά. Τότε το ποσοστό ανερχόταν στο 54%.

Η ετήσια έρευνα του ινστιτούτου Kantar που διεξήχθη τον Ιούνιο σε δείγμα 2.000 ατόμων, θα δημοσιευτεί στο σύνολό της την Τρίτη, την ώρα που διεξάγεται στη Βραζιλία η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου