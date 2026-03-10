Υποχώρηση καταγράφουν την Τρίτη (10/3) οι τιμές του πετρελαίου, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν να μην μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ και την διαβεβαίωση ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Στις συναλλαγές στην Ασία, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 6% στα 93,05 δολάρια και το Nymex Light Sweet υποχώρησε κατά 6,1% στα 88,96 δολάρια.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου την Τρίτη έδωσε στους επενδυτές «ανάσα», αλλά οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε κατάσταση «συναγερμού» όπως δήλωσε ο Αλμπέρτο ​​Μπελορίν στο BBC από την εταιρεία επενδύσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι συναλλαγές πετρελαίου «θα παραμείνουν απίστευτα ασταθείς» και οι τιμές είναι πιθανό να εκτοξευθούν αν η σύγκρουση κλιμακωθεί εξήγησε.