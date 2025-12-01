Από σήμερα 1 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένες οι όλες οι επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS για συναλλαγές με ιδιώτες, όπως είχε ήδη ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση και την αποδοχή άμεσων πληρωμών στο Σημείο Πώλησης.

Οριστικοποιήθηκαν, ακόμη οι τεχνικές προδιαγραφές, ενσωματώνοντας τις νέες δυνατότητες Instant Payments στα ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων.

Στα 500 ευρώ παραμένουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, ως μέρος της σταδιακής επέκτασης του συστήματος.

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, θα υπάρχουν και τα ανάλογα πρόστιμα με μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS.

Στην αρχική φάση εφαρμογής, όμως, θα τηρούνται μεταβατικές περίοδοι και θα γίνονται συστάσεις, ιδίως σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι η αρχική ημερομηνία ήταν 31 Οκτωβρίου 2025 και μετατέθηκε στην 1η Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να δοθεί χρόνος προσαρμογής στους φορείς και να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του μέτρου.