Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα βήμα πιο κοντά στην καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έρχεται από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, καθώς το υπουργείο Εργασίας επεκτείνει την υποχρεωτική χρήση της σε τέσσερις νέους κλάδους της οικονομίας: το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές–υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η νέα φάση της εφαρμογής αφορά περίπου 1,85 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι οποίοι θα καταγράφουν πλέον με ακρίβεια την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους από τον χώρο εργασίας, μέσα από το ψηφιακό σύστημα «χτυπήματος κάρτας». Στόχος είναι να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία και να ενισχυθεί η διαφάνεια στις υπερωρίες και στα ωράρια.

Το υπουργείο Εργασίας βλέπει στην ψηφιακή κάρτα ένα ουσιαστικό εργαλείο ελέγχου και προστασίας των εργαζομένων, αν και αναγνωρίζει πως η καθολική εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας παραμένει μια πρόκληση.

Ήδη πάντως τα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025, στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχουν καταγραφεί κατά 76% περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Συνολικά, μέσα στο 2025 δηλώθηκαν πάνω από 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,8 εκατ. ωρών σε σχέση με πέρυσι.

Η τουριστική βιομηχανία αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στις αυξήσεις, με 681% άνοδο στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στο οκτάμηνο και 573% μόνο για τον Αύγουστο.

Ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, με αύξηση 181% στο ίδιο διάστημα και 295% μέσα στον Αύγουστο.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και σε άλλους τομείς:

Λιανεμπόριο: +94% στις υπερωρίες στο οκτάμηνο και +52% τον Αύγουστο.

Βιομηχανία: +55% στο οκτάμηνο και +8% τον Αύγουστο.

Σήμερα, η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται ήδη για περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανίες, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Η πλήρης επέκταση της εφαρμογής θεωρείται το επόμενο μεγάλο βήμα στην ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε καθολική κάλυψη όλων των κλάδων έως τα μέσα του 2026.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ