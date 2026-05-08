Ενώ η διπλωματία κατέβαλλε προσπάθειες για να αποτρέψει την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι μεγάλοι παίκτες των διεθνών αγορών είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, τα στοιχήματα (options) στις τιμές του πετρελαίου, που προεξοφλούσαν μια εξομάλυνση μέσα από καλές ειδήσεις στη σύρραξη με το Ιράν, ξεπέρασαν το αστρονομικό ποσό των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η «προφητική» κίνηση

Η ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών αποκαλύπτει μια ασυνήθιστη συγκέντρωση κεφαλαίων σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Οι επενδυτές δεν κινήθηκαν απλώς με βάση την τρέχουσα ζήτηση, αλλά λειτούργησαν υπό το καθεστώς της «γεωπολιτικής πρόγνωσης». Δηλαδή, οι traders εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου. Οι συναλλαγές εκτελέστηκαν λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων κατά των ιρανικών υποδομών ενέργειας, προκαλώντας πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου , πριν ο Τραμπ ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ICE Brent. Συνέβη ξανά στις 17 Απριλίου , όταν Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ μίλησαν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, και στη συνέχεια στις 21 Απριλίου, όταν ο Τραμπ παρέτεινε την κατάπαυση του πυρός.

Τιμές: Πολλά από αυτά τα στοιχήματα αφορούσαν την τιμή του βαρελιού, δείχνοντας ότι οι αγορές προεξοφλούσαν ομαλοποίηση.

Πώς και γιατί οι Αγορές «προηγήθηκαν» των εξελίξεων

Το γεγονός ότι το ύψος των στοιχημάτων έφτασε τα 7 δισ. δολάρια εγείρει ερωτήματα για το πόσο «τυφλές» ήταν οι αγορές. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο μεγάλος όγκος των στοιχημάτων έγινε ακριβώς επειδή η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή δεν πέρασε απαρατήρητη από τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, που χρησιμοποιούν οι traders.

περιλάμβαναν short θέσεις, ή στοιχήματα ότι οι τιμές θα έπεφταν, για παράγωγα, όπως ICE, CME crude, ντίζελ και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης. Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε σε σχετική έρευνά του να διαπιστώσει ποιος τοποθέτησε τα στοιχήματα και αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή αλλού. Ξέρει όμως ότι

Τα στοιχήματα έγιναν σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια που φιλοξενούν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο: το Intercontinental Exchange (ICE) και το Chicago Mercantile Exchange (CME). Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν την πληροφορία. Το CME μάλιστα, διερευνά τις συναλλαγές, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από νομικούς εμπειρογνώμονες και νομοθέτες που ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές να διερευνήσουν εάν βασίστηκαν σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε διαρροές.

Η ρητορική των εμπλεκόμενων πλευρών είχε ήδη δώσει «σήματα», που τα αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών (που λειτουργούν κυρίως με Τεχνητή Νοημοσύνη) μετέφρασαν ως αποκλιμάκωση και έδωσαν αντίστοιχες εντολές αγοράς.

Ένα στοίχημα πώλησης – ή short selling, όπως αποκαλείται – σημαίνει ότι το άτομο που εκτελεί τη συναλλαγή δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλλόμενο, το πουλάει και αργότερα το αγοράζει πίσω φθηνότερα όταν η τιμή πέσει, διατηρώντας τα υπόλοιπα μετρητά ως κέρδος.

Στις 23 Μαρτίου και στις 7, 17 και 21 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 10%. Οι υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι το σορτάρισμα των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να είχε αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα των στοιχημάτων, που πέρασαν «καθαρά» στα χέρια κάποιων.

Οι επιπτώσεις στην Παγκόσμια Οικονομία

Αυτός ο όγκος στοιχημάτων δεν επηρεάζει μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επενδυτών, αλλά λειτουργεί και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η μαζική αγορά συμβολαίων διαμορφώνει τις τιμές στην αντλία πολύ πριν οι ίδιες οι εχθροπραξίες επηρεάσουν την παραγωγή.

«Όταν βλέπεις 7 δισεκατομμύρια δολάρια να τοποθετούνται σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης, η αγορά δεν αναρωτιέται πλέον ‘αν’ θα συμβεί, αλλά ‘πότε’», σχολιάζει οικονομικός αναλυτής ενέργειας.

«Οι συναλλαγές φαίνονται «καλά ενημερωμένες», καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων», δήλωσε ο Άντι Ιμσίροβιτς, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), και έμπειρος έμπορος πετρελαίου. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές αρχές, όπως η CFTC, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για να εντοπίσουν ποιος τις πραγματοποίησε.

Την Πέμπτη, το ABC ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά συναλλαγές πετρελαίου αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Με την αβεβαιότητα να παραμένει στο ζενίθ, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ενώ οι δείκτες των χρηματιστηρίων ενέργειας συνεχίζουν να «φλέγονται», επιβεβαιώνοντας ότι στον πόλεμο, η πληροφορία και το κεφάλαιο κινούνται συχνά ταχύτερα από τις σφαίρες.