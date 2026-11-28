Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global διατήρησε την Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας στη βαθμίδα A+ , αλλά υποβάθμισε τις προοπτικές της από σταθερές σε αρνητικές, προειδοποιώντας την ως εκ τούτου για μία υποβάθμιση, λόγω των δυσκολιών της χώρας να μειώσει το έλλειμμά της.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ “έλαβε υπόψη” αυτή την αξιολόγηση, δηλώνοντας ότι “υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη να αποκτήσει η χώρα, το συντομότερο δυνατό, έναν υπεύθυνο προϋπολογισμό που θα εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά μας, μειώνοντας το έλλειμμα στο 5% ή και χαμηλότερα”.