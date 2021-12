Από τον τραγουδοποιό, τον ποιητή, τον μάστορα τραγουδιών, δεν περιμένω να με φωτίσει με λόγια σοφά και χρήσιμα, τέλος πάντων. Να με συμπονέσει με τους στίχους του όταν έχω καημούς, τα ντέρτια μου, τις στραβές μου.

Στο τραγούδι με πιάνει η μουσική. Αυτή με παίρνει. Την παίρνω κι εγώ, και γινόμαστε ένα. Για χρόνια πολλά. Για δεκαετίες, ίσως. Ακόμα και μέχρι θάνατο κρατάς μέσα σου τη μελωδία από τραγούδι.

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

Τα πρώτα λόγια του Imagine. Έτσι ξεκινάει το Imagine του Τζων Λένον. Ένα από τα διαμάντια του αθάνατου ο οποίος δολοφονήθηκε σα σήμερα 8 Δεκεμβρίου, το 1980. Αθάνατος διότι η μουσική του είναι αθάνατη. Αιώνια. Δεν παλιώνει. Δεν σκουριάζει. Παραμένει τόσο ζωντανή, λες και γράφτηκε σήμερα. Κι αν γραφόταν σήμερα, θα ήταν μουσική το ίδιο - διαχρονική.

Λεπτομέρεια. Το Imagine το είπαν κι άλλοι, το διασκεύασαν έτσι κι αλλοιώς, όμως είναι χαραγμένο με τη φωνή και τη ψυχή του Ιωάννη.

Τζων Λένον. Όταν άρχισε να δημιουργεί, να φτιάχνει τραγούδια, δηλαδή μουσική που είχαν λόγια, ή κάποια λόγια που τα έσερνε η μουσική του άγιου Ιωάννου Λένον, ψάξε βρες τι υπήρχε μέσα του από ύμνους και μπαλάντες περασμένων αιώνων. Και με ποια υγρά από το δικό χωνευτήρι ζύμωσε τα προσωπικά του τραγούδια αυτός ο Λένον των Beatles. Των αξέχαστων Μπητλς. Των λατρεμένων μας Μπητλς.

