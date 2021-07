Ο αυτοδημιούργητος Δίας της παγκόσμιας οικονομίας

Πως πλουτίζει κανείς; Δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει συνταγή. Από το μηδέν, από το σκέτο ζερό να φθάσει κανείς να πετάει πάνω σε μαγικό χαλί. Οι πλούσιοι, οι μπατήρηδες που θησαύρισαν, δεν είναι προϊόντα κατά παραγγελία. Χοντροκονόμησαν διότι είχαν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή διότι ήταν τυχεροί. Ευλογημένοι.Τους πήραν και τους σήκωσαν οι άνεμοι της καλής μοίρας.

Ζαν Πωλ Γκετί, ο πιο πλούσιος στη γη. Ο εν ζωή πλουσιώτερος, σε επίπεδο προσωπικό, όχι εταιρικό, ιδιώτης στον κόσμο. Πώς τα κατάφερε; Διέθετε δύο πράγματα που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, ίσως και δεύτερης- και τα δυο κρυμμένα. Όρχεις και μυαλό. Το ένα είναι μέσα στα σκέλια, το άλλο μέσα στο κεφάλι.

Σα σήμερα 10 Ιουλίου, το 1973, απήγαγαν στην Ρώμη τον εγγονό του Γκετί, τον 16χρονο Τζων Πωλ Γκετί και ζητούσαν 17 εκ. δολάρια. Ο παππούς θεώρησε ότι το τσογλάνι έστησε την απαγωγή για να τα του πάρει. ''Δεν δίνω πεντάρα... '' αποφάσισε ο Αμερικανός μεγαλοβιομήχανος. ''Έχω πολλά παιδιά και εγγόνια κι αν υποκύψω στους απαγωγείς θα τους θέσω σε κίνδυνο, να αρπάξουν κι άλλο παιδί της οικογένειας. Από την άλλη, αν δώσω λύτρα θα μοιάζει να επιβραβεύω την παρανομία''.

Ο πετρελαιάς Jean Paul Getty παντρεύτηκε πέντε γυναίκες και τις χώρισε όλες. Με τις τέσσερις έκανε πέντε γιους. Μέγας γυναικάς δεν έλεγε ''Όχι'' σε καμιά. Αυτή ήταν η μεγάλη και αθεράπευτη αδυναμία του. Το αιδοίο.

Τι έγινε, τελικά, με την απαγωγή του πιτσιρικά; Παζάρι με τους απαγωγείς. Έδωσε ο παππούς κάτι ψιλά, απελευθερώθηκε ο εγγονός, ο οποίος αντί να προσπάθήσει το τσογλάνι να μοιάσει στον σωτήρα του, στον παππού, αυτός το 'ριξε στα ναρκωτικά. Και τον βρήκε κακό τέλος.

Ο πολυεκατομμυριούχος Ζαν Πωλ Γκετί, ο απόλυτα αυτοδημιούργητος και ατελείωτα τσιγκούνης ήταν ένας τύπος απόμακρος, ιδιότροπος, σκυθρωπός, άκαρδος. Πραγματικός Δίας, ένας θεός της παγκόσμιας οικονομίας. Γεννήθηκε Δεκέμβριο του 1892, και πέθανε Ιούνιο του 1976. Τίποτα δεν πήρε μαζί του στον άλλον κόσμο. Επειδή ήταν μανιώδης συλλέκτης έργων τέχνης άφησε τα πάντα, όλη του την περιουσία στο Μουσείο με το όνομα του στο Λος Άντζελες.

Το 2017 ο sir Ridley Scott (1937), ο σπουδαίος Άγγλος σκηνοθέτης έκανε την ταινία 'Ολα τα Λεφτα του Κόσμου, για τη ζωή του Πωλ Γκετί, ιδιαίτερα για την ιστορία της απαγωγής. Στο ρόλο του τσιφούτη κροίσου ο Καναδός ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ (1929-2021). Στη φώτο οι δυο τους, στην πρεμιέρα του φιλμ All the Money in the World.

