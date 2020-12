Ο κατάσκοπος που... πήγε στο κρύο

Τα διαβάζεις και λες δεν είναι πραγματικά γεγονότα, είναι της κινηματογραφικής φαντασίας. Κι όμως, η ζωή του κατασκόπου Τζορτζ Μπλέικ είναι αληθινή κι αν την δει κανείς αύριο στο σινεμά θα σκεφτεί πως το παρατράβηξε ο ευφάνταστος σεναριογράφος. Πέθανε προχθές στα 98 του χρόνια και μάθαμε για τον θάνατό του διότι τον ανακοίνωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Και αναφέρθηκε γι' αυτόν με σχόλιο εγκωμιαστικό ο συνάδελφος του κατάσκοπος, πρώην της KGB αυτός, ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Αρχές δεκαετίας του ’70 οι δυτικοί ψάχνονται πως θα καταφέρουν να υποκλέπτουν συνομιλίες των ανατολικών. Αποφασίζεται να σκάψουν τούνελ υπόγειο κάτω από το Τείχος του Βερολίνου, στον σοβιετικό τομέα. Απόλυτη μυστικότης στην επιχείρηση Αμερικανών με τη συνεργασία των Δυτικογερμανών. Να, όμως, που έγινε διαρροή από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Ο διπλός πράκτωρ George Blake το κάρφωσε στην KGB, η οποία αποφάσισε να κάνει τον ψόφιο κοριό.

Τρεις χιλιάδες χώμα έβγαλαν οι δυτικοί για να φτιάξουν το τούνελ 548 μέτρων. Και ηχογραφούσαν συνομιλίες μαϊμού, διότι οι σοβιετικοί έλεγαν… εμπιστευτικά αυτά τα οποία εκείνοι ήθελαν να πληροφορηθούν οι δυτικοί.

Κάποια στιγμή οι Βρετανοί πήραν πρέφα ότι δικός τους άνθρωπος το σφύριξε στην KGB και συλλαμβάνουν τον Μπλέικ και τον καταδικάζουν σε 42 χρόνια. Αυτός, όμως, δραπετεύει από τη φυλακή και διαφεύγει στη Μόσχα. Το σενάριο έχει πολλά απρόοπτα αλλά τα παραλείπουμε.

Κομμουνιστής ήταν ο γεννημένος Νοέμβριο του 1922 στην Ολλανδία από Εβραίο πατέρα και μάνα προτεστάντισσα. Γυμνάσιο πήγε στο Κάιρο, εκεί έμαθε ρωσικά κι έγινε κομουνιστής από έναν ξάδελφό του, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Αιγύπτου. Οι μαλάκες των βρετανικών υπηρεσιών δεν έψαξαν το παρελθόν του Μπλέικ και το ότι ο πατέρας του απέκρυπτε ότι ήταν Εβραίος ακόμα και από την γυναίκα του.

Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της Κατασκοπείας. Σε Μυστικές Υπηρεσίες δυτικού κράτους, της Αγγλίας, να έχουν αναρριχηθεί σε κρίσιμα πόστα πράκτορες των ανατολικών. Όλοι τους κομμουνιστές ιδεολόγοι. Περισσότερο παθιασμένοι και από τους σοβιετικούς συντρόφους με την ελπίδα ότι θα αλλάξει ο κόσμος με την επικράτηση του κομμουνισμού. Μακρύς ο κατάλογος των Άγγλων κομμουνιστών που από το πανεπιστήμιο ξεκίνησαν καριέρα πράκτορα με στόχο τη… σοβιετική αντικατασκοπεία.

Κάποιοι Άγγλοι υψηλόβαθμοι στις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, στο τσακ πριν τους αποκαλύψουν, την κοπανούσαν στη Ρωσία. Τι κρίμα. Ανθρώπινη τραγωδία. Αντί να συναντήσουν τον παράδεισο στην πνευματική πατρίδα της ιδεολογίας τους, εγκλωβίστηκαν στη φρίκη της μιζέριας και της ρουφανιάς στο σοβιετικό καθεστώς. Η απόλυτη απογοήτευση.

Με το επιχείρημα ότι ο Τζορτζ Μπλέικ είναι προδότης της πατρίδος του, διεκδίκησε και πήρε διαζύγιο σε βάρος του η σύζυγός του στην Αγγλία, και μητέρα των τριών παιδιών τους. Αυτός ξαναπαντρεύτηκε στη Μόσχα, αλλά προς το παρόν είναι άγνωστο πόσα παιδιά έκανε και με πόσες γυναίκες.

Το εμβληματικό φιλμ από το βιβλίο του διάσημου συγγραφέα και πρώην κατάσκοπου Τζον Λε Καρέ είναι Spy Who Came In from the Cold («Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο») του 1963, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπάρντον. Για διάφορους λόγους εμποδίστηκε να γυριστεί ταινία η ζωή του Τζορτζ Μπλέικ, ο οποίος πήγε στο... κρύο.

