Σωθήκαμε από την πυρηνική καταστροφή, δεν είχε την ψυχή να πατήσει το κουμπί

''Ο άνθρωπος που έσωσε τον κόσμο από τον πυρηνικό πόλεμο’’. Έτσι καταγράφει η Ιστορία τον Ρώσο Στάνισλαβ Γεβγκράφοβιτς Πετρώφ.

Ιστορία αληθινή. Και πρόσφατη. Συνέβη το 1983, σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, και έγινε γνωστή μετά το 1990, μετά την ανατροπή του ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης. Την αποκάλυψε στα απομνημονεύματα του ο Ρώσος στρατηγός διοικητής του απόκρυφου κέντρου πυρηνικών όπλων.

Το Χόλυγουντ την έκανε ταινία, με τίτλο - τι άλλο- ''Ο Άνθρωπος που Έσωσε τον Κόσμο''. Πρωταγωνιστές οι σταρ Κέβιν Κόστνερ, Ματ Νταίημον και Ρόμπερτ ντε Νίρο. Και οι τρεις ηθοποιοί τον Ιανουάριο του 2006 υποδέχθηκαν στη Νέα Υόρκη τον Ρώσος αντισμήναρχο Στανισλάβ Πετρώφ, όταν αυτός τιμήθηκε από τον ΟΗΕ.

Η εφιαλτική νύχτα του Σεπτεμβρίου 1983. Εποχή Ψυχρού Πολέμου. Η Σοβιετική Ένωση πρόσφατα έχει καταρρίψει, ως ύποπτο κατασκοπίας, αεροπλάνο με 269 επιβάτες, με πτήση από ΗΠΑ σε Νότια Κορέα. Το ΝΑΤΟ εκείνες τις ημέρες έκανε μεγάλη άσκηση προετοιμασίας για πυρηνική επίθεση.

Επικεφαλής βάρδιας στο σοβιετικό καταφύγιο, ένα απόρρητο στρατηγείο, ο 44χρονος Πετρώφ (φώτο). Συναγερμός! Οι οθόνες δείχνουν πως εκτοξεύτηκε αμερικάνικος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος, με στόχο την Ρωσία. Χτυπάει και δεύτερος συναγερμός!!! Και τρίτο κόκκινο φωτάκι ανάβει…, άρα και τέταρτος στη σειρά αμερικάνικος πύραυλος κάνει επίθεση… Ο ηλεκτρονικός πίνακας είναι ξεκάθαρος, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πυρηνικό πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση είναι αδύνατον να παραμένει απαθής, ο πλανήτης δεν γλυτώνει την καταστροφή. Τον πυρηνικό όλεθρο.

Η τελευταία ώρα της κρίσεως πλησίασε, αρκεί ένα ''ντα'' από το στόμα του Στάνισλαβ Πετρώφ, προκειμένου να δώσει επιτόπου την απάντηση της η Σοβιετική Ένωση στο απρόβλεπτο(;) πυρηνικό χτύπημα των ΗΠΑ. Τα κουμπιά μιλάνε, η σειρήνα του συναγερμού βαράει, και με το ''ντα'' του αντισμήναρχου τελειώνουν όλα… Η ανθρώπινη μοίρα έχει αποφασίσει το τέλος του δίποδου στη γη..., κι έχει κληρώσει ο Στάνισλαβ Πετρώφ να δώσει το οκέι στο αναπόφευκτο.

Μήπως, όμως, τα κομπιούτερ κάνουν την πλάκα τους! Μπας και δεν λένε την αλήθεια και αντιδρούν τρελά; Αυτή είναι μία… ελπίδα, τίποτα περισσότερο. Ο Πετρώφ, ένας σεμνός οικογενειάρχης, δεν είχε τα άντερα να πει το μοιραίο ''ντα''. Ίσως κάτι μέσα να τον φώτισε, ότι θα πάρει την ανθρωπότητα στο λαιμό του, γιατί δεν είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να ξεπεράσουν τον Θεό.



Ο Στάνισλαβ Πετρώφ, ανθρωπάκος χαμηλών τόνων, γεννήθηκε 7 Σεπτεμβρίου, 1939, και ζούσε σ' ένα απλό διαμέρισμα στα περίχωρα της Μόσχας. Αφού αρνήθηκε να βάλει το ''ντα'' στο στόμα του, δηλαδή να ενημερώσει -όπως είχε υποχρέωση- εκείνη τη δραματική στιγμή τους ανωτέρους τους για την πυρηνική επίθεση των ΗΠΑ. Όταν διαπιστώθηκε το λάθος κατέβασε ένα μπουκάλι βότκα. Είναι ο άνθρωπος που έσωσε τον κόσμο. ''The Man Who Saved the World'' ο τίτλος και του ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε.

Τι αλήθεια συνέβη; Πράγματι, τα σοβιετικά ραντάρ ελάμβαναν λάθος σήμα. Αντιδρούσαν ανεξήγητα. Τελικά, δεν τσίμπησε ο Πετρώφ, ο οποίος αρχικά είχε πέσει σε δυσμένεια για τη στάση του, και τελικά βραβεύτηκε από την κομουνιστική ΕΣΣΔ με μια... φορητή τηλεόραση. Ο Πετρώφ πέθανε στις 19 Μαΐου 2017.

