The (football) show (with Messi) must go on... 

Εν αρχή είναι το ποδόσφαιρο. Πρώτα αυτό και μετά οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές. Η παράσταση στο γήπεδο δεν σκηνοθετείται, η εξέλιξη της δεν ελέγχεται, και το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο της αξίας και της δικαιοσύνης, με βάση την απόδοση των αντιπάλων. Να, γιατί στο παιχνίδι υπεράνω είναι η μπάλα, απρόβλεπτη και πόρνη, και μετά όλα τα άλλα, όπως πανηγυρικά αποδείχθηκε χθες στο Μπαρτσελώνα- Λίβερπουλ. Το μαύρο γίνεται μαύρο. Και το άσπρο, μαύρο.

Μια κακή Μπαρτσελώνα κέρδισε 3-0 (!!!) μια καλή Λίβερπουλ. Γίνεται; Έγινε! Ο μεγαλύτερος παίκτης του καιρού μας, ο 32χρονος Αργεντινός Μέσι δεν είχε σκοράρει ποτέ σε βάρος της Λίβερπουλ και χθες έβαλε δύο γκολ. Η Λ ίβερπουλ ποτέ δεν είχε χάσει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα και χθες έφαγε τρία.

Ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια έγινε παιχνίδι 11 εναντίον 11, εννοώ με τη πλήρη συμμετοχή και των δυο τερματοφυλάκων που έπαιξαν και με τα... πόδια. Το σημειώνω για να τονίσω πόσο κοντά στα καρέ των δυο ομάδων παίχτηκε το ματς. Που παρουσίασε πλήρη ποδοσφαιρική δράση και κρατούσε τον θεατή με κομμένη την ανάσα.

Χωρίς ρυθμό οι παικταράδες της Μπάρτσα, σχεδόν σαστισμένοι ξεκίνησαν και δεν βρήκαν τον εαυτό τους ούτε μετά το 1-0. Τι γκολ κι αυτό! Ο Σουάρες, πρώην της Λίβερπουλ δεν είχε σκοράρει στο champions league 2018-19 και ενώ πιέζει η αγγλική ομάδα το ροτβάιλερ από την Ουρουγουάη χρειάστηκε να περάσει το τόπι από την τρύπα της βελόνας και να ανοίξει λογαριασμό. Η Λίβερπουλ χάνει ευκαιρία να ισοφαρίσει και η Μπάρτσα κάνει το 2-0. Όταν ο Μέσι πήρε από το... δοκάρι τη μπάλα και μαζί της μπήκε στα δίχτυα. Ο Σαλάχ από ευνοϊκή θέση σημάδεψε δοκάρι. Μοναδική ευκαιρία έχασε και ο Μανέ, το άλλο μέγα ατού της Λίβερπουλ.

Το 3-0 ήταν η αποθέωση του Μέσι. Κτύπημα φάουλ πάνω από το τείχος και η μπάλα κατέληξε στο γάμα των δοκαριών. Ούτε από τον κινηματογραφικό Σούπερμαν πιανόταν. Και μετά το 3-0 η Λίβερπουλ έχασε ευκαιρία να μειώσει.

Το είπε άνθρωπος της δουλειάς, Ευρωπαίος ποδοσφαιράνθρωπος. Ότι η Μπάρτσα σκόπιμα, από τακτική άφησε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο, για να τον ''ανοίξει'' κι έτσι να διευκολύνει το δικό της σκοράρισμα. Δεν στέκεται μια τέτοια προσέγγιση. Η ομάδα της Καταλωνίας ήταν σε κακή μέρα! Κάποιες στιγμές και στην κόντρα επίθεση ήταν νούλα, ακόμα και με περισσότερους παίκτες απέναντι σ΄έναν μόνο και δυο μόνο αμυντικούς.

Όπως και να' χει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο the show must goes on... , όπως τραγουδούσε ο Freddie Mercury των Queen από το 1991, χρονιά που αποφασίστηκε να αναδιοργανωθεί το κύπελλο πρωταθλητριών και να στηθεί το πιο εμπορικό champions league.

