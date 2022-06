Το κορυφαίο τραγούδι του εικοστού αιώνα

Ποιος ασχολείται με τους στίχους, αν είναι στίχοι κι όχι στην πραγματικότητα κάποιες λέξεις οι οποίες μόνες τους δεν λένε τίποτα και τοποθετήθηκαν μόνο να σέρνουν τη μελωδία σε τούτη τη μελαγχολική μπαλάντα. Τι, αλήθεια, σημασία να έχει αν το περισσότερο διασκευασμένο τραγούδι από καταβολής μουσικής, ''λέει'' αυτά κι όχι κάτι άλλα για μια ερωτική σχέση που έληξε, που υπήρξε Χθες. Yesterday στην αγγλική είναι το Χθες.

Το κάθε τραγούδι έχει την ιστορία του, πως γεννήθηκε πριν πάρει την οριστική του μορφή. Πως φτιάχτηκε, αν συνελήφθη πρώτα η μουσική, η μουσική του ιδέα ή τα ''λόγια'', από μια ατάκα, από μια φράση και μετά ντύθηκε μουσικά. Το Yesterday των Πωλ Μακάρτνυ και Τζων Λένον, λέγεται, ότι αρχικά αναφερόταν σε... αυγά, σε ομελέτα και, τελικά, τα δυο τεράστια παλιόπαιδα των Μπητλς μίλησαν για ένα χαλασμένο ρομάντζο.

Λέγεται. Ας λένε ό.τι θένε. Ας πιστώνουν και στον John Lennon (1940-1980) τη μουσική του τραγουδιού του Paul McCartney (1942). Ποιος ασχολείται, με λεπτομέρειες αδιάφορες. Ακούς το Yesterday και σε παίρνει. Χώνεται μέσα σου κι ένα άγνωστο βότανο μπολιάζει το συναισθηματικό σου σύμπαν. Το τελευταίο που σ' ενδιαφέρει είναι τα ''λόγια'', που πράγματι τα κόλλησαν οι δυο τους, ο Πωλ και ο Τζων (φώτο).

Yesterday

All my troubles seemed so far away

Now it looks as though they're here to stay

Oh, I believe in yesterday.

Suddenly

I'm not half the man I used to be

There's a shadow hanging over me

Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go, I don't know

She wouldn't say

I said something wrong

Now I long for yesterday.

.................................................

Χθες

Όλα τα προβλήματά μου φαινόταν τόσο μακριά

Τώρα φαίνεται σα να είναι εδώ για να μείνουν,

Ω, πιστεύω στο Χθες.

Ξαφνικά

Δεν είμαι ούτε μισός ο άνθρωπος που ήμουν

Υπάρχει μια σκιά που κρέμεται πάνω μου,

Ω, το Χθες ήρθε ξαφνικά.

Γιατί εκείνη έπρεπε να φύγει, δεν ξέρω,

Εκείνη δεν θα έλεγε,

Είπα ότι συνέβη κάποιο λάθος,

Τώρα αναπολώ το Χθες.

Το Yesterday ηχογραφήθηκε στα στούντιο της ΕΜΙ στο Λονδίνο το 1965, σα σήμερα στις 14 Ιουνίου, και συμπεριελήφθη στο άλμπουμ Help. Διαρκεί μόλις δυο λεπτά και τρία δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί το έχουν εκτιμήσει σαν το σπουδαιότερο κομμάτι του 20ου αιώνα. Και έχει διασκευαστεί 2.500 φορές, περισσότερες από κάθε άλλο ποτέ.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Το ρεπορτάζ αφορούσε το σουτιέν, όχι και το... σλιπάκι της, διάβασε apodytiriakias.gr

ΓΙΑ ΤΟ ΣΛΙΠΑΚΙ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ | apodytiriakias.gr