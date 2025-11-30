Την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το βράδυ του Σαββάτου (29/11), στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ενθουσιασμένος από την αθρόα προσέλευση συναδέλφων και φίλων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και επισημαίνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο, ενώ ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

«Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε».

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025



Το παρόν έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Ρωμανός,ο Κωνσταντίνος Φλώρος, καθώς και πλήθος κόσμου.

Από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως παρακολούθησε με ιδιαίτερη χαρά την εκδήλωση ενώ έκανε ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και επισημαίνοντας ότι:

«Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!», έγραψε η κυρία Μπακογιάννη.

Δείτε φωτογραφίες: