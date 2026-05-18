Ξεκάθαρες αιχμές για τη δράση ρωσικών λογαριασμών (bots), που επιτίθεντο στην κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη «εργαλειοποιώντας» την τραγωδία των Τεμπών, άφησε με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λαμβάνοντας αφορμή από ένα live βίντεο για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα Ρωσικά», σημείωσε αρχικά στην ανάρτησή ο κ. Γεωργιάδης, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη; Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς».

Δείτε την ανάρτηση