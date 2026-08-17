Τα «γυναικεία πρότυπα» που αναδεικνύει μερίδα του Τύπου και την τοξική αρρενωπότητα που κάνει… βόλτα στις εικόνες που προβάλλουν, στηλιτεύει με ανάρτησή του ο γνωστός Καθηγητής σεισμολογίας, Άκης Τσελέντης. Στο κείμενό του, που πλαισιώνεται με το γνωστό απόφθεγμα του Τσώρτσιλ, που είπε ότι «Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση και ενότητα, αλλοίμονό μας» γράφει:

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

Για καμιά γιατρό στον Ευαγγελισμό που έχει λιώσει στις εφημερίες η καμία Ελληνίδα επιστήμονα που έχει διακριθεί παγκοσμίως δεν ανεβάζετε τίποτα κκ των ΜΜΕ; Αυτά τα πρότυπα σας υπέβαλλαν οι κυβερνώντες να δείχνετε;».

Δείτε την ανάρτηση: