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Τα «γυναικεία πρότυπα» που αναδεικνύει μερίδα του Τύπου και την τοξική αρρενωπότητα που κάνει… βόλτα στις εικόνες που προβάλλουν, στηλιτεύει με ανάρτησή του ο γνωστός Καθηγητής σεισμολογίας, Άκης Τσελέντης. Στο κείμενό του, που πλαισιώνεται με το γνωστό απόφθεγμα του Τσώρτσιλ, που είπε ότι «Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση και ενότητα, αλλοίμονό μας» γράφει:
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
Για καμιά γιατρό στον Ευαγγελισμό που έχει λιώσει στις εφημερίες η καμία Ελληνίδα επιστήμονα που έχει διακριθεί παγκοσμίως δεν ανεβάζετε τίποτα κκ των ΜΜΕ; Αυτά τα πρότυπα σας υπέβαλλαν οι κυβερνώντες να δείχνετε;».
Δείτε την ανάρτηση: