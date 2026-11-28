Ακόμη και το Politico ασχολήθηκε με τον Βαγγέλη Λιάκο…

Διεθνή διάσταση λαμβάνει το νέο κυβερνητικό φιάσκο με την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου έπειτα από μόλις 15 ημέρες στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Politico, το οποίο σημειώνει ότι «το πρόσωπο που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καλύψει μια υπουργική θέση που είχε πληγεί από σκάνδαλο, έμεινε στο αξίωμα μόλις δύο εβδομάδες».

Το διεθνές μέσο έγραψε ολόκληρο δημοσίευμα, το οποίο συνδέει την αποχώρησή του κ. Λιάκου με τη δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Politico

«Το πρόσωπο που διόρισε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να καλύψει μια υπουργική θέση που είχε πληγεί από σκάνδαλο, έμεινε στο αξίωμα μόλις δύο εβδομάδες.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος ανακοίνωσε την παραίτησή του το Σάββατο, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του έχουν λάβει απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών τους από δημόσιους φορείς οκταπλασιάστηκε από τότε που ο αδελφός τους εξελέγη βουλευτής, το 2019.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λιάκος δήλωσε ότι δέχθηκε «μια ανήθικη και χυδαία επίθεση» και ότι η απόφαση να παραιτηθεί ελήφθη «με την ελπίδα ότι αυτός ο προεκλογικός κανιβαλισμός θα λάβει τέλος».

«Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι δεν είχα ποτέ καμία εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη», ανέφερε. Οι αδελφές του δεν έχουν σχολιάσει τις καταγγελίες.

Η παραίτηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει εκλογών που δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη, αλλά αναμένεται ευρέως να διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη. Παρότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ξεκάθαρα πρώτη στις δημοσκοπήσεις, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα μπορούσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα ποσοστά της έχουν υποχωρήσει αισθητά από τις εθνικές εκλογές του 2023, εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού και εκτεταμένων ερευνών για φερόμενη απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο κ. Λιάκος ανέλαβε καθήκοντα στις 13 Νοεμβρίου, σε έναν ανασχηματισμό που πυροδοτήθηκε από την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κόρη του είχε εγγραφεί σε νεανική ομάδα χάντμπολ για να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να αγωνίζεται. Ο κ. Τσαβδαρίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία.

Πριν από την παραίτησή του, ο κ. Λιάκος υποστήριξε ότι δεν συνδεόταν με τις εταιρείες και ότι οι επιχειρήσεις των αδελφών του ευημερούν επειδή εκείνες βρίσκονται «στην πιο παραγωγική τους ηλικία».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι «στερούνταν πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης για να παραμείνει στη θέση» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε το κράτος «σε οικογενειακή επιχείρηση εις βάρος των πολιτών».

Ωστόσο, επικρίσεις διατυπώθηκαν και από το εσωτερικό της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας, με αρκετούς συναδέλφους του να υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και να αποχωρήσει».