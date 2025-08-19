Μία απρόσμενη ατάκα ακούστηκε να λέει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, σε μία στιγμή όπου το μικρόφωνό του βρέθηκε ανοιχτό εν αγνοία του.

Θέλοντας να καθησυχάσει τον Γάλλο πρόεδρο ότι πράγματι ο Πούτιν σκοπεύει να προσέλθει σε διμερής και τριμερής συναντήσεις με τον ίδιο και τον Ζελένσκι του εκμυστηρεύτηκε το εξής: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία για μένα».

Αυτό ακούστηκε να λέει ψιθυριστά ο Τραμπ στον Μακρόν πριν από τη συνάντησή τους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες.. «Το καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται», πρόσθεσε.