Ε, λοιπόν οι αποκαλύψεις πέφτουν βροχή. Πρώην Δήμαρχος, κάπου στα Βόρεια του Νομού, μας είπε πώς συνάδελφός του, Δήμαρχος και αυτός, του πρότεινε τότε να εγκαταστήσει ένα «αμαρτωλό σπιτάκι» στον Δήμο του έναντι 5000 ευρώ. Εξ’ όσων συμπεραίνουμε, ο άλλος Δήμαρχος επεδίωκε να μοιράσει την μίζα και σε άλλους συναδέλφους του, αρκεί να γίνει η δουλειά.

Τελικά ο καταγγέλλων Δήμαρχος αρνήθηκε τα πέντε χιλιάρικα για την προεκλογική εκστρατεία του. Το σπιτάκι όμως εγκαταστάθηκε στον Δήμο του, με πρωτοβουλία και απαίτηση του Περιφερειάρχη.

Ποιος ήταν αυτός; Μα ό ίδιος που υπερήφανα πόζαρε πλάι στον Τάκη Θεοδωρικάκο την ημέρα που ο Υπουργός εγκαινίαζε κάτω από το Υπουργείο του το πρώτο «σπιτάκι». Ο Γιώργος ο Πατούλης.