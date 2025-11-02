Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στο Κέντρο Αθηνών κατέφτασε λίγο πριν τις 22:00 της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να παρακολουθήσει την εμφάνιση του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, καθώς η αποψινή βραδιά διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, έφτασε στο νυχτερινό μαγαζί φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα και συνδυάζοντας το με μια λευκή γούνα.

Οι προσκλήσεις για την αποψινή βραδιά στάλθηκαν απευθείας από την Πρεσβεία, για το καλωσόρισμα της κας Γκιλφόιλ.

Η έλευση των καλεσμένων ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 και το dress code είναι «cocktail attire».

Να υπενθυμίσουμε πως η 56χρονη Αμερικανίδα έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο Gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», στο Λονδίνο.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:

Δείτε στιγμιότυπα από την άφιξη των καλεσμένων:

Την Τρίτη θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.