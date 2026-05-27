Μια προσεκτικά σκηνοθετημένη κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό και άρωμα από το παρελθόν επιφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κλείσιμο της ομιλίας του χθες στην πλατεία του Θησείου. Ο επίλογος της εκδήλωσης για την ίδρυση της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» δεν γράφτηκε με κάποιο πολιτικό σύνθημα, αλλά με την εμφάνιση στη σκηνή ενός μικρού κοριτσιού, που μετέφερε το όνομα του νέου φορέα.

Το κοριτσάκι, που μαγνήτισε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων και των τηλεοπτικών φακών, ονομάζεται Ήρα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κόρη οικογένειας που διατηρεί στενούς φιλικούς δεσμούς με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το «εύρημα» με το μπουκάλι και η μουσική Κραουνάκη

Η εμφάνιση της μικρής Ήρας στην εξέδρα αποτέλεσε την κορύφωση της οπτικοακουστικής αφήγησης. Λίγο πριν, στις γιγαντοοθόνες της πλατείας είχε προβληθεί ένα ειδικό βίντεο, «ντυμένο» με πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η μικρή Ήρα εμφανιζόταν να ανακαλύπτει ένα μπουκάλι, μέσα στο οποίο βρισκόταν κρυμμένο το μήνυμα με το όνομα του νέου κόμματος. Με το τέλος της προβολής, η πραγματικότητα συνδέθηκε με την οθόνη και η μικρή Ήρα βγήκε στη σκηνή κρατώντας το μπουκάλι και το παρέδωσε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Flashback: Όταν ο Λαλιώτης «εφηύρε» την Αννούλα του ΠΑΣΟΚ

Η συγκεκριμένη σκηνοθετική επιλογή επανέφερε στη μνήμη των παλαιότερων και των μυημένων στο «πολιτικό μάρκετινγκ» μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της μεταπολιτευτικής ιστορίας.

Σαράντα χρόνια πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου έγραφε ιστορία σηκώνοντας στην αγκαλιά του τη μικρή Γιαννούλα Βελισσαρίδου, ένα 5,5 ετών κοριτσάκι που έμελλε να γίνει το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής. Τότε, ο «εγκέφαλος» της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, είχε την ιδέα να μετονομάσει το κορίτσι σε «Αννούλα», κάνοντας πράξη το πολιτικό rebranding πολύ πριν ο όρος γίνει μόδα. Η αφίσα με το πρόσωπο της Αννούλας αποτέλεσε το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της προεκλογικής εκστρατείας του κινήματος.

Η επιλογή του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα να επιστρατεύσει τη μικρή Ήρα δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση να γίνει μια απευθείας συνειρμική σύνδεση με τις μεγάλες συγκινήσεις του παρελθόντος, επιστρατεύοντας τη συνταγή της πολιτικής αθωότητας και της ελπίδας για το μέλλον, σε μια προσπάθεια να σηματοδοτηθεί μια νέα αρχή για τον χώρο.