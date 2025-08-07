Ο Νεοπλουτισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο.

Ο Νεοπλουτισμός είναι κοινωνική παθογένεια.

Όμως, όπως έχει αποδείξει η Ιστορία αναρίθμητες φορές,

ο Νεοπλουτισμός είναι πρωτευόντως ένα γονίδιο που ελλοχεύει στο «Ανθρώπινο “DN.A.”»

και ενίοτε μετατρέπεται σε σήμα-κατατεθέν των ατόμων

που πάνω από την Αξιοπρέπεια κι από την Αισθητική

βάζουν την ακαταπολέμητη ανάγκη τους για Επιδεικτικότητα.

Νεοπλουτισμός και Επιδεικτικότητα πάνε πάντα μαζί.

Ο Νεόπλουτος παραμένει νεόπλουτος όσα χρόνια κι αν είναι πλούσιος.

…

Η πάλαι ποτέ πολιτεύτρια τής κυβερνητικής παράταξης, Καλλιόπη Σεμερτζίδου,

η μέχρι προχθές -οπότε και υπέβαλε την… αυθόρμητη παραίτησή της-

«Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας»,

θα ημπορούσε πανεύκολα να αναγορευθεί σε «Πρέσβειρα τού Νεοπλουτισμού»,

καθώς -ούσα το «Πρόσωπο των Ημερών»,

λόγω των κολοσσιαίων επιδοτήσεων που προσπορίζονταν η ίδια και η οικογένειά της

από τον αμαρτωλό «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»-

μετέτρεψε σε αυτο-εκπληρούμενο προφητικό μπούμερανγκ

τη διακαή επιθυμία της να έλκει ποικιλοτρόπως τα «Φώτα τής Δημοσιότητας».

Άπαντες οι δημοσιογράφοι -όπως και αναρίθμητοι πολίτες-

επισκεφθήκαμε τον διαδικτυακό λογαριασμό της στο «Facebook»

και είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε αμέσως

το απελπισμένο φλεξάρισμα που διέπραττε κατ’ εξακολούθησιν.

Έτσι, οι ωραιοπαθείς αναρτήσεις στα βολάν των ιδιόκτητων «super-cars»,

μπλέκονται συστηματικώς -οποία έκπληξις (not)-

με στιγμιότυπα όπου δεσπόζουν οι παρελάσεις, οι ρασοφόροι, οι εικονίτσες

και εν γένει κάθε «σχήμα» που εξασφαλίζει την «έξωθεν καλή μαρτυρία»,

ενώ η κορύφωση επέρχεται στα πολλά ενσταντανέ με τον Πρωθυπουργό

-καθώς, και με έτερα υψηλόβαθμα στελέχη τής «Ν.Δ.»-

όπου εκπέμπεται με ξεχειλίζοντα κομπασμό το «Μήνυμα τής Εξουσίας».

Όμως, ανατρέχοντας σε αυτό το θλιβερό «“Βατερλό” τής Καλαισθησίας»,

ανακαλύψαμε και σάς αποκαλύπτουμε ευθύς αμέσως

μία ιδιαιτέρως σοβαρή ανάρτηση που προκαλεί πολλά ερωτήματα

και θέτει εν αμφιβόλω το πολιτικό ήθος τής περιβόητης περσόνας.

10 Ιουλίου 2023:

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου προβαίνει -με ύφος χιλίων… οπεκεπέδων-

σε αναπαραγωγή πασίγνωστης κυνικής φράσης τού Αριστοτέλη Ωνάση,

θεωρώντας ότι έτσι προσφέρει υπηρεσία στη «Γυναικεία Χειραφέτηση»,

ενώ στην πραγματικότητα επιφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.



Η πασίδηλη ανιστορησία τής εν λόγω πολιτεύτριας,

συνδυαζόμενη με τη διάχυτη πλουτολάγνα κοσμοθεωρία της

(μία κοσμοθεωρία που περιγράφεται έξοχα από τη δηκτική κινεζική παροιμία

«Ένας σκύλος με λεφτά, λέγεται “Κύριος Σκύλος”.»),

οδηγεί στην έμμεση πλην σαφή αποθέωση ενός ανδρός

που συνεδέθη άρρηκτα με το Χρήμα, με την Επιχειρηματική Στυγνότητα και με τη Φαλλοκρατία.

Το ωνάσειο μότο «Ο Κανόνας είναι ότι “δεν υπάρχουν κανόνες”.»,

συνιστά αποκρουστικό λεκτικό μνημείο όπου αποφθεγματοποιείται η Ασυδοσία

και παράγεται ο άκρως επικίνδυνος κοινωνικός αυτοματισμός

ότι μπροστά στην επίτευξη τού εκάστοτε στόχου μας

δεν πρέπει να έχουμε ηθικούς δισταγμούς, ενδοιασμούς και αναστολές.

Η Κατάργηση τής Ηθικής.

Η Κατάργηση των Ιδανικών, των Αξιών, των Θεσμών.

Το μείζον σφάλμα που διέπραξε εν προκειμένω η Καλλιόπη Σεμερτζίδου,

είναι πως -βυθιζόμενη στη δίνη τής επιδειξιομανίας της-

ελησμόνησε ότι πάνω από την Επιχειρηματικότητα είναι η Πολιτική Ιδιότητα.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δεν κρίνεται εδώ ως επιχειρηματίας,

αλλά ως πολιτικό πρόσωπο που διετυμπάνιζε σε ανύποπτο χρόνο

πως «Ο Κανόνας είναι ότι “δεν υπάρχουν κανόνες”.»

(και ως γνωστόν, ο «Ανύποπτος Χρόνος» αποκαλύπτει πάντα την Αλήθεια).

Κατόπιν τούτων,

υπάρχει έστω ένας νομοταγής-αντικειμενικός-νουνεχής πολίτης

που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην πολιτικό Καλλιόπη Σεμερτζίδου;

Ψυχανεμίζομαι ότι μόνο ο «Φραπές» κι ο «Χασάπης»

έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Από εμένα είναι «ΟΧΙ».

Γιώργος Μιχάλακας

Αλήτης -αλλά όχι ρουφιάνος- Δημοσιογράφος