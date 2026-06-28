Το 2025 ήταν η πρώτη επιλογή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μάλιστα με ευρεία διακομματική στήριξη.

Η υποψηφιότητα του είχε λάβει 17 ψήφους. Η κυβερνώσα παράταξη τότε είχε εντέχνως διασπείρει το επιχείρημα πώς δεν «συνάδει» ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να είναι συγγενής πρώτου βαθμού του Υπουργού Δικαιοσύνης. Επιχείρημα σαθρό. Δια τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ είναι γνωστό πώς οι απόψεις των δύο ανδρών δεν ταυτίζονται. Τουναντίον.

Θα το έχετε ήδη καταλάβει πώς ο λόγος γίνεται για τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βασίλη Φλωρίδη. Αδελφός του είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πέρυσι λοιπόν η κυβερνώσα παράταξη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απλοποιούμε τα πράγματα επέλεξε τελικά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άριστα έπραξε ο πρωθυπουργός. Διότι όταν χρειάστηκε ο κ. Τζαβέλας στάθηκε σωστός βράχος. Θυμάστε ότι ήταν εκείνος ο οποίος αποφάσισε να βάλει στο συρτάρι την πρόταση αναψηλάφησης της δίκης για τις ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ. Ως γνωστόν στην υπόθεση πρωταγωνιστικό ρόλο ,πέραν του καθ΄ύλην αρμοδίου ως επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της χώρας, δηλαδή του κ Μητσοτάκη, διαδραμάτισε ο ανιψιός του , τότε απόλυτος άρχων του Μαξίμου.

Φέτος , δηλαδή το 2026, ο Βασίλης Φλωρίδης ήταν πάλι φαβορί για την θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ρεπορτάζ τον έφερε να διαθέτει και πάλι 17 ψήφου; Στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Τελικά έλαβε μόλις 12. Οι άλλες πέντε έκαναν….. φτερά. Κάποιοι κατήγγειλαν διατηρώντας την ανωνυμία τους, πως δέχτηκαν πιεστικά τηλεφωνήματα να μην ψηφίσουν τον Βασίλη Φλωρίδη. Κάποιος μάλιστα κατήγγειλε πώς δέχτηκε 5 πιεστικά τηλεφωνήματα.

Τελικά δεν εξελέγη ο Βασίλης Φλωρίδης. Η κυβερνώσα παράταξη, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή. θα πάψει να αγωνιά. Βλέπετε επιθυμούσε διακαώς την εκλογή στην ηγεσία του Αρείου Πάγου ατόμων που θα «φυλούσαν αποτελεσματικά Θερμοπύλες» αν και εφόσον χρειαζόταν. Και ο ίδιος αλλά και μέλη της οικογενείας του έχουν να αναμετρηθούν με το φάντασμα της υπόθεσης των ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ. Ούτε τα Τέμπη τον νοιάζουν ούτε και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ τον ενδιαφέρουν.

Τελικά σε αυτήν την χώρα όλα εξηγούνται. Ακόμη και τα πλέον ανεξήγητα.