Του ΠΚ

Στάθμισε το δημόσιο συμφέρον και έπραξε αναλόγως. Αν και το ενοχοποιητικό στοιχείο θα μπορούσε να παραπέμψει στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και σε όλη αυτή την άχρηστη φιλολογία που τελικά μόνον τους παρανόμους προστατεύει, ο Διοικητής του Ογκολογικού Αγίων Αναργύρων ανέστειλε τα καθήκοντα του Αναισθησιολόγου και διέταξε διεξαγωγή ΕΔΕ για το φακελάκι που ζήτησε από ασθενή, πριν τον εισάγει στο χειρουργείο.

Τόσο ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός, ο οποίος κινήθηκε ταχύτατα, όσο και ο Διοικητής, θα μπορούσαν να κρυφτούν πίσω από τις επιταγές του νόμου αναμένοντας τις γνωστές νομικές διαδικασίες. Δεν συνέβη αυτό.

Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη να σταθμίσει και αυτή το δημόσιο συμφέρον και να ενεργήσει αναλόγως, ώστε να ληφθεί μία απόφαση που θα αποτελέσει δικαστικό προηγούμενο, λυτρώνοντας τους πολίτες από αυτήν την άθλια πρόνοια του σχετικού νόμου…

Πρόκειται για έναν νόμο, ο οποίος καταδικάζει εκείνον που καταγράφει την διενέργεια παράνομης πράξης σε ζητήματα αυτονόητου δημοσίου συμφέροντος και όχι ατομικής αυτοδικίας, με το πρόσχημα ότι το υπάρχον οπτικό ή ακουστικό υλικό κατεγράφη χωρίς την συναίνεση του παρανομούντος .

Ας τελειώνουμε κάποια στιγμή και με το γράμμα ενός νέου νόμου, με αυτήν την αθλιότητα.