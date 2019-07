Ο υφυπουργός του «κράτους» της Αstoria

Π.Κ.

Ο κ. Αντώνης Διαματάρης κατάγεται από τη Λήμνο. Ομογενής ο ίδιος, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Από το 1978 είναι εκδότης της ομογενειακής εφημερίδας στις ΗΠΑ «Εθνικός Κήρυκας».

Ο Αντώνης Διαματάρης ως εκδότης «φιλοξένησε» διαφήμιση - ξένη δημοσίευση, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του που υμνεί τη Χούντα και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Την είδηση δεν τη μετέδωσε κανένα αριστερό ΜΜΕ που θα ήταν και φυσιολογικό. Την ανήρτησε και τη σχολίασε μάλιστα η ιστοσελίδα iefimerida του Χρήστου Ράπτη, ο οποίος στήριξε εξ αρχής την προοπτική Κυριάκου Μητσοτάκη ασκώντας συστηματική κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εξ ιδίων τα βέλη λοιπόν.

Ακολουθεί το δημοσίευμα της 21ης Απριλίου 2013:

Στην έκδοση αυτού του Σαββατοκύριακου εφημερίδα της ομογένειας στην Αμερική, ο Εθνικός Κήρυξ, δημοσιεύει απαράδεκτη διαφήμιση που δικαιώνει τη Χούντα και τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η επαίσχυντη και ντροπιαστική καταχώρηση έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες πολιτών, που τονίζουν ότι η διαφήμιση προσβάλλει κάθε Έλληνα πολίτη, καθώς και τη μνήμη εκείνων που εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν από τη χούντα. Επίσης, ζητείται από την εφημερίδα να δημοσιεύσει τα ονόματα των προσώπων ή των οργανισμών που πλήρωσαν τη διαφήμιση και να αποκηρύξει ρητά τις απόψεις που εκφράζονται μέσω αυτής.

Ακολουθεί το e-mail που διακινείται στα αγγλικά:

Please note that in this weekend's edition the National Herald has published an ad that celebrates the 1967 Junta and specifically the dictator G. Papadopoulos, with a photograph and the title "Vindicated"

See here:

https://s3.amazonaws.com/ekpdf/2013/0420/p11.pdf

This is an utterly shameful act that insults every Greek citizen, as well as the memory of those who were, exiled, tortured, and killed by the junta.

It is extremely important that you write to the editorial leadership of the Herald (addresses below) and demand that, at the very least, they publish the names of persons and/or organizations who paid for this ad, as well as an explicit repudiation of the views expressed thereof. Note that, as the ad is unsigned, it constitutes de facto the newspaper's own position.

Those of you with connections to editors of Greek newspapers, please alert them to this despicable gesture, so that the NH is shamed publicly as well.

Ο Αντώνης Διαματάρης έγινε επίσης γνωστός όταν με ανοικτή επιστολή του ζητούσε την αποπομπή του αμερικανού Πρέσβη στην Αθήνα κ. Πάγιατ διότι… στήριζε τον Αλέξη Τσίπρα. Το να ζητάς την αποπομπή ενός Αμερικανού πρέσβη, εσύ ένας αμερικανός πολίτης επειδή ο συμπατριώτης σου διπλωμάτης στηρίζει έναν Έλληνα πολιτικό, πάντα κατά τη γνώμη σου, είναι λίγο τραβηγμένο.

Αυτός ο άνθρωπος επελέγη από τον σημερινό πρωθυπουργό ως επιτελικό στέλεχος (Υφυπουργό) στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπεύθυνο προφανώς για την Ομογένεια.

Η απάντηση του Αντώνη Διαματάρη ως προς τη δημοσίευση της διαφήμισης - επαίνου για τη Χούντα είναι η ακόλουθη:

«Ξεπερνά τα όρια του γελοίου σημερινό δημοσίευμα Αθηναϊκής εφημερίδας για το άτομό μου.

»Είμαι υπερήφανος ότι γίνομαι στόχος των κ.κ. Κουρή και Βαξεβάνη.

»Όμως, ότι οι κύριοι αυτοί θεωρούν τους εαυτούς τους τιμητές της Δημοκρατίας είναι επιεικώς τραγελαφικό».

Η απάντηση δεν αναφέρεται στο γεγονός. Ο Υφυπουργός (;) πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Προφανώς, ο κ. Διαματάρης συμπεριφέρεται ως τοπάρχης στην Αστόρια. Ξεχνά ότι βρίσκεται στην Αθήνα και ότι είναι μέλος κυβέρνησης. Ξεχνά επίσης πως στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες ένας Υφυπουργός υποχρεούται να τοποθετείται σαφώς έναντι ενεργειών που θίγουν το κοινόν περί Δημοκρατίας αίσθημα. Οι κανόνες που ισχύουν στην Αστόρια και τα καουμποϊλίκια δεν ισχύουν εδώ στην …. «Ψωροκώσταινα» κ. Διαματάρη μου.