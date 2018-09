Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ επιθυμεί να πολιτογραφηθεί...Τούρκος

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, πληθωρικός όσο ποτέ στο παρελθόν, ενδιαφέρεται να αποκτήσει και τουρκικό διαβατήριο.Ως γνωστόν απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα δια χειρός Πούτιν προκειμένου να φοροδιαφύγει. Η Γαλλία απαιτούσε να καταβάλει το 75% των εισοδημάτων του ως φόρο, η Ρωσία απαίτησε μόνον ένα ευτελές 13%. Μιλώντας στην τουρκική εφημερίδα Aydilink η οποία εκφράζει ένα αμφιλεγόμενο εθνικιστικό-αριστερό – σταλινικό ιδεολογικό μόρφωμα, ο κ. Ντεπαρντιέ ανακοίνωσε πως επιθυμεί να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν και να του ζητήσει να πολιτογραφηθεί Τούρκος. Η είδηση ωστόσο κρύβεται αλλού. Η δήλωση αυτή διατυπώθηκε στη Βόρειο Κορέα όπου ο Γάλλος ηθοποιός φιλοξενείται από το καθεστώς του Κίμ ως επίτιμος προσκεκλημένος. Κίμ, Πούτιν και Ερντογάν, η τριάδα που έχει επιλέξει ο ηθοποιός, οινοποιός, φοροφυγάς, μισογύνης, σεξιστής και όπως φαίνεται επιφανής δημοκρατικός άνθρωπος. Ο Ομπελίξ απλώς κλαίει…από τα γέλια.French film star Gerard Depardieu, holding Russian citizenship since Jan. 2013, said he also wants to acquire Turkish citizenship, Turkish left-nationalist Aydınlık newspaper reported on Sunday.Depardieu said he also has Algerian citizenship, and he wants to be a Turkish citizen, as replying questions of Aydınlık newspaper in Pyongyang where he joined the 70th-anniversary celebrations of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK).Depardieu said he is planning to visit Turkey in October 2018 and he wants to meet Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan, Aydınlık wrote.Russian President Vladimir Putin granted citizenship to Gerard Depardieu 5 years ago, the French movie star whose decision to quit his homeland to avoid a tax hike prompted accusations of national betrayal.Russia has a flat income tax rate of 13 per cent, compared to the 75 per cent on income over 1 million euros ($1.32 million) that the former President François Hollande wanted to levy in France.The French actor is expected to meet with North Korean leader Kim Jong-un during his stay in Pyongyang.