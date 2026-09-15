Του Πολύβιου Κανέ

Το Κόμμα πάντα γνωρίζει. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντα ξέρει. Όταν ξέσπασε η μίνι κρίση ο Νίκος Παπανδρέου ως πειθαρχημένος Ευρωβουλευτής έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις.

Κάποτε σαν παιδί κι’ αυτός αισθάνθηκε το τσίμπημα από το βέλος του στρουμπουλού θεού. Το αντικείμενο του πόθου προσελήφθη στο staff του Ευρωβουλευτή. Όμως τα θαύματα όπως και η ευτυχία διαρκούν ελάχιστα. Η σχέση έγινε γνωστή και υπήρξε όπως συμβαίνει στην Φυσική αντίδραση στην δράση. Με λίγα λόγια κάποιος (κάποια) απαίτησε να απολυθεί η «πέτρα του σκανδάλου». Όπερ και εγένετο.

Δεν πρόκειται να σας προσφέρω περεταίρω μασημένη τροφή. Ρωτήστε τον ίδιο τον παθόντα για τις λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω είναι ότι στην οικογένεια Παπανδρέου μία ζωή τα κάνουν μαντάρα με το cherchez la femme. Από τον παππού στον εγγονό με ενδιάμεσο τον πατέρα σόϊ πάει το βασίλειο. Ερωτιάρηδες.

