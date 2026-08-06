Σε μία ιστορική αναδρομή, με φόντο την διαχρονική οικονομική κρίση που μαστίζει τον ελληνικό καπιταλισμό και βασικό πολιτικό ντεκόρ τα μνημόνια της πρόσφατης πτώχευσης, ο Πέτρος Μηλιαράκης, νομικός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (του Ανδρεϊκού για να συνεννοούμεθα) προέβη σε μία αλυσιδωτή αποκάλυψη του τρόπου συσσώρευσης του ελληνικού Χρέους ανά πρωθυπουργό. Όπως λέμε στην Οικονομία, κατά κεφαλήν.

Αρχίζοντας από την Κωνσταντίνο Καραμανλή και φθάνοντας στον Τσίπρα, ο Πέτρος Μηλιαράκης εξηγεί πώς μαζεύτηκαν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και ο μεν Πέτρος Μηλιαράκης απεβίωσε το 2022, ωστόσο είχε προλάβει να μαγνητοσκοπήσει αυτήν την τηλεοπτική εμφάνιση το 2021, ως καλεσμένος στην εκπομπή «Αντιθέσεις» στον τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV».

Σε μία γλώσσα εύληπτη και με εκλαϊκευτική διάθεση, ο Μηλιαράκης παρουσιάζει τα δισεκατομμύρια του χρέους ανά πρωθυπουργία, από τη Μεταπολίτευση και μετά, χωρίς τεχνικές αναλύσεις κλπ.

Ο στόχος του δεν είναι αυτός. Είναι να δείξει το πώς όλοι, μα όλοι οι πρωθυπουργοί, συνεισέφεραν, άλλος περισσότερο και άλλος πολύ περισσότερο και ορισμένοι λιγότερο, σε αυτό το γαϊτανάκι που είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση και την εξαφάνιση από προσώπου Γης της ελληνικής Μεσαίας Τάξης, τη νέα μαζική μετανάστευση νέων επιστημόνων, τη μετατροπή της ελληνικής Οικονομίας σε ένα απέραντο τραπεζοκάθισμα και σε ένα αποκαρδιωτικό Airbnb, με αιχμές κάποιες αμφιλεγόμενες υπηρεσίες, σε φόντο ξεπουλήματος του αρχαιοελληνικού κάλους, με μαέστρο την Λίνα Μενδώνη, που βρήκε τρόπο να παραδώσει σε ιδιώτες ακόμη και την εκμετάλλευση των αρχαιολογικών τόπων.

Έτσι, χωρίς αιδώ και άρα με ευνουχισμένη την Νέμεσι. Διότι αν δεν διαπιστωθεί Ύβρις, τότε δεν παρεμβαίνει η Νέμεσις.

Παρακολουθήστε λοιπόν αυτήν τη τηλεοπτική εκπομπή η οποία να και του 2021 δεν χάνει ποτέ την επικαιρότητα της: