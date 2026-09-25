Ένα βίντεο που έγινε viral στο Tiktok, με πλάνα από το άδειο ψυγείο μίας πολυμελούς οικογένειας δημιούργησε μία νέα τάση, καθώς όλο και περισσότεροι ακολουθούν το αρχικό παράδειγμα και «ποστάρουν» ανάλογα βίντεο.

Πρόκειται για ανάρτηση που αναφέρει:

«Αυτό είναι το ψυγείο μίας πενταμελούς οικογένειας με δύο εργαζόμενους γονείς εν έτη 2026. Μετά όμως, κύριε Μητσοτάκη, μην αναρωτιέστε γιατί το δημογραφικό πάει κατά δι@ολου στην Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο, που έγινε αφορμή χιλιάδες χρήστες να γράψουν σχόλια, με αρκετούς από αυτούς να ποστάρουν βίντεο ή εικόνες με τα δικά τους ψυγεία και την εικόνα που εμφανίζουν: