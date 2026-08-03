Δύο καθόλου τυχαία πρόσωπα, φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση της καταστροφικής φωτιάς στη Βοιωτία.

Από τη μία πλευρά, ο Δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη μετά από πληροφορίες ότι κατασκευαστική εταιρεία με την οποία φέρεται να συνδέεται, είχε αναλάβει τη δημιουργία του εναέριου του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από τις ανεμογεννήτριες, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Διωκτικές Αρχές ενοχοποιούν την ιδιαίτερη σχέση του Δήμαρχου Στυλίδας με την κατασκευάστρια εταιρεία του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Με λίγα λόγια, η εταιρεία αυτή κατασκεύασε το δίκτυο, που προμηθευόταν ηλεκτρικό ρεύμα από το Αιολικό Πάρκο για να κάνει διανομή στην περιοχή.

Νεότερες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αναφέρουν ότι η κατασκευαστική εταιρεία ανήκει και μετοχικά στον Δήμαρχο Στυλίδας.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) το όλο σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού φορτίου παρουσίαζε κατασκευαστικές αστοχίες. Η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε από σπινθήρες στα καλώδια μεταφοράς της ενέργειας που έγιναν αιτία να ξεκινήσει η εστία της μεγάλης φωτιάς.

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία, επιχειρηματίας Σάββας Ζαφειρόπουλος, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. για κατασκευαστικές αστοχίες.

Ο Σάββας Ζαφειράτος είναι ιδιοκτήτης εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των οποίων είναι η «Αιολική Σπιθάρη Α.Ε και η «Σάββας Ζαφειράτος & ΣΙΑ».

Η Αιολική Σπιθάρη Α.Ε. είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται αιολικά πάρκα, συνδέεται με τον όμιλο InterPhoton και δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές όπως ο Κιθαιρώνας στα όρια Βοιωτίας και Δυτικής Αττικής. Οι ανεμογεννήτριες στη κορυφή Καλαμάκι στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ανήκουν στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Η εταιρεία «Σάββας Ζαφειράτος & Σια» δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Διαθέτει ενεργειακές εγκαταστάσεις και έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

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