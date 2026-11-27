Του ΠΚ

Πρώην ιερέας, συνεργάτης και μεγαλοστέλεχος του μακαρίτη του Δημήτρη Κοντομηνά , o Φουρλεμάδης καταδικάστηκε για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων από την ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη».

Ο Δημήτρης Φουρλεμάδης (πρώην γενικός διευθυντής του ομίλου «Παραπολιτικά» και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εκκλησιαστικής ΜΚΟ «Αλληλεγγύη») καταδικάστηκε σε δύο βαθμούς δικαιοδοσίας για υπόθεση διαχείρισης κρατικών επιχορηγήσεων που έλαβε η ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» από το Υπουργείο Εξωτερικών την περίοδο 2005–2007.

Πότε καταδικάστηκε

Πρωτόδικα (Ιούνιος 2018): Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών, χορηγώντας του αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Τελεσίδικα / Σε δεύτερο βαθμό (Ιούλιος 2023): Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία και μείωσε την ποινή σε 8 έτη κάθειρξης χωρίς αναστολή, οδηγώντας στην έκτιση της ποινής.

Γιατί καταδικάστηκε

Η καταδίκη αφορούσε τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) προς τη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος, την περίοδο που ο Δημήτρης Φουρλεμάδης βρισκόταν στο τιμόνι της οργάνωσης:

1. Eπιχορήγηση για το Ιράκ (5,1 εκατ. ευρώ): Το βασικό σκέλος της κατηγορίας αφορούσε προκαταβολή επιχορήγησης ύψους 5,6 εκατ. ευρώ που εκταμιεύτηκε από το ΥΠΕΞ το 2005 για την αποστολή επισιτιστικής βοήθειας (κατεψυγμένων πουλερικών) στο Ιράκ (εκ των οποίων επιστράφηκαν οι 500.000 ευρώ). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απόφαση του δικαστηρίου, το υπόλοιπο ποσό των 5,1 εκατ. ευρώ ιδιοποιήθηκε παράνομα αντί να διατεθεί για τον σκοπό της επιχορήγησης.

2.Λοιπές επιχορηγήσεις (450.000 ευρώ): Η υπόθεση περιλάμβανε επιπλέον ποσό συνολικού ύψους 450.000 ευρώ από πέντε επιμέρους επιχορηγήσεις του ΥΠΕΞ κατά την περίοδο 2005–2007 (μεταξύ άλλων για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, όπως η Ζιμπάμπουε, η Ερυθραία και το Μαλάουι).

Ο Δημήτρης Φουρλεμάδης και ο Γιάννης Κουρτάκης υπήρξαν στενοί συνεργάτες για πολλά χρόνια, κυρίως στον εκδοτικό και μιντιακό χώρο.

Εδώ είναι οι βασικοί σταθμοί της συνεργασίας τους, καθώς και η διευκρίνιση για το προηγούμενο μήνυμα (όπου εκ παραδρομής αναφέρθηκε το όνομα «Ανδρέας»):

3. Όμιλος «Παραπολιτικά»: Ο Δημήτρης Φουρλεμάδης διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής του ομίλου «Παραπολιτικά» του Γιάννη Κουρτάκη, κατέχοντας κεντρικό διοικητικό και επιτελικό ρόλο στην εφημερίδα, το ραδιόφωνο («Παραπολιτικά 90.1») και τις ιστοσελίδες του ομίλου.

4.Εκδόσεις / περιοδικά & συνεργασίες: Πριν και παράλληλα με την εδραίωση των «Παραπολιτικών», συνεργάστηκαν σε διάφορα εκδοτικά και επιχειρηματικά σχήματα στον χώρο του Τύπου και της επικοινωνίας (όπως σε περιοδικά και τοπικά/περιφερειακά μέσα).

5. Επαγγελματικός δεσμός: Η συνεργασία τους υπήρξε στενή τόσο σε διοικητικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο στον χώρο των ΜΜΕ, μέχρι την αποχώρηση του Δημήτρη Φουρλεμάδη από τη διοίκηση του ομίλου μετά τις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη».