Του ΠΚ

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5% σύμφωνα με την Eurostat. Δηλαδή η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρωζώνης με την μεγαλύτερη αύξηση.

Προσφάτως ο Πρωθυπουργός δήλωνε στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πως λυπάται πάρα πολύ με την αύξηση των τιμών στο ράφι. Πολύ σημαντική ομολογία. Είναι βλέπετε υπερβολικά ευαίσθητος, ο Κυβερνήτης.

Προφανώς θα λυπήθηκε ακόμη περισσότερο, μαθαίνοντας πως επί των ημερών του ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στα ύψη και πως ο πολυδιαφημισμένος αγώνας της κυβέρνησης με τα καρτέλ, απέτυχε ολοσχερώς. Ακόμη και «φίλιες δυνάμεις» όπως το «Protagon», τον πήραν στο ψιλό.

Τελικά έχουμε έναν πρωθυπουργό που λυπάται βαθιά, για όσα η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει, παρά τις προσωπικές δεσμεύσεις του.

Και οι ψηφοφόροι στεναχωριούνται βαθιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λυπάται. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός ξέρει πώς συμπεριφέρονται οι στεναχωρημένοι ψηφοφόροι. Είναι, βλέπετε, αυτοί που ψηφίζουν στην κάλπη, και όχι οι κατ’ επάγγελμα δημοσκόποι.