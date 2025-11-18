Γεννήθηκε το 1938. Μαθητής στο 9ο Γυμνάσιο, σε μία μετεμφυλιακή Αθήνα, πολιτικοποιήθηκε από μικρός. Αργότερα φοιτητής στο Γκράτς της Αυστρίας και ύστερα στο Αριστοτέλειο, ο νεαρός Αλέκος Φλαμπουράρης οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και φυσιολογικά στην Νεολαία Λαμπράκη.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, ο νεαρός φοιτητής ακολουθεί το κυρίαρχο ρεύμα. Πορείες για το 114 και το Κυπριακό. Η κατάσταση σοβαρεύει. Αποστασία, η νεολαία στα πεζοδρόμια και τις πλατείες, με την Αριστερά στο προσκήνιο.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης συλλαμβάνεται από τη Χούντα, βασανίζεται και έρχεται σε επαφή με όλες τις εκφάνσεις της Αριστεράς.

Με την Μεταπολίτευση, είναι πια ένα ώριμο στέλεχος.

Το 1980 ανακαλύπτει την Αίγινα, μέσω του Σπύρου Λυκούδη. Κόλλησε στο νησί και έσμιξε με τους ανθρώπους του. Η παρέα μεγάλωνε. Μεταπολιτευτικά οργανώθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Ακολούθησε την πορεία που επέλεξε και το κόμμα με τον Δρακόπουλο, τον Κύρκο, τον Φιλίνη και τους άλλους.

Κράτησε, ωστόσο, γέφυρες που αποδείχτηκαν απαραίτητες αργότερα. Με αστική κουλτούρα και αστική ευγένεια, ο Αλέκος Φλαμπουράρης κατάφερε να διατηρήσει ένα διαφορετικό προφίλ, να διασφαλίσει διόδους συνεννόησης με τον υπαρκτό Σημιτισμό. Αυτές οι δίοδοι, κυρίως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις μετέπειτα εξελίξεις, του φάνηκαν χρήσιμες.

«Υιοθέτησε» τον Αλέξη Τσίπρα και την οικογένειά του. Για τους γιους του Πρωθυπουργού ήταν ο «παππούς». Στην Αίγινα σχεδιάστηκαν οι λεπτομέρειες του κυβερνητικού εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο γνωστό μπαράκι «Εν Πλώ» του νησιού, «στήθηκαν» κάποια από τα βασικά σενάρια.

Εκεί στην Αίγινα, μιλούσαν ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Αλέκου. Καμιά φορά τα «παιδιά» ξεφεύγουν από τον Μέντορά τους. Τι να κάνουμε; Αυτά έχει η ζωή! Στην Κουμουνδούρου ο Φλαμπουράρης ανέλαβε δύσκολο έργο. Να διαλύσει τις φράξιες και τις τάσεις και να ενοποιήσει την παράταξη. Διαχειρίστηκε αυτήν την «ειδική περίπτωση» με αρκετή επιτυχία στην αρχή. Αργότερα, η γνωστή ιστορία της Αριστεράς εκδικήθηκε. Ως γνωστόν, η Αριστερά είναι το σύνολο των φραξιών και των τάσεών της και το αποτέλεσμα των εμφύλιων συρράξεων μεταξύ τους.

Φανατικός Εξαρχειώτης, ο Αλέκος Φλαμπουράρης δεν άφησε ποτέ την «Συνοικία των Ονείρων». Δεν την εγκατέλειψε ούτε όταν πήγαν να κάψουν το σπίτι του. Παλιά «καραβάνα» της Αριστεράς ήξερε να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και να αποφεύγει τις στημένες προβοκάτσιες.

Είχε αδυναμία στον Αλέξη Τσίπρα. Του κάλυπτε τα νώτα και τον «επανέφερε» όταν χρειαζόταν. Δεν τα κατάφερνε πάντοτε, αλλά τον ρόλο του «Μέντορα» τον διατήρησε μέχρι τέλους.

Το 2024 υπέστη το έμφραγμα που τον οδήγησε σε χειρουργείο. Επανήλθε ωστόσο. Στις 18 Νοεμβρίου το μακρύ ταξίδι του σε τούτη τη ζωή τελείωσε. Πέρασε 87 ολόκληρα χρόνια τα περισσότερα εκ των οποίων στην μαχόμενη Αριστερά. Άθλος.