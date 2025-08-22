Φαίνεται πώς ο κ. Δένδιας είναι εξαιρετικά απασχολημένος με τον …. «καλλωπισμό» του Πενταγώνου, για να ασχοληθεί με τις εικόνες ντροπής που αντικρίζει ο επισκέπτης στα ΣΟΑ Κομοτηνής.

Το «Πεντάγωνο» το οποίο βάφεται σε χρώμα γκρι, απορροφά όλη την ενέργεια του Υπουργού, ο οποίος κάνει τα πάντα για ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του.

Ας κάνει τον κόπο να επισκεφθεί τις τουαλέτες αξιωματικών στα ΣΟΑ Κομοτηνής. Εμείς του αφιερώνουμε μία φωτογραφία την οποία μας έστειλε ο καταγγέλλων αξιωματικός ο οποίος υπηρετεί εκεί και όχι με τα «οχτάρια» στο Πεντάγωνο. Αρκετά.

Ιδού η εικόνα:

Π.Κ.