«Πάρτι» στήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και κυρίως το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ. εκτοξεύθηκαν αμέσως στην κορυφή των τάσεων (trends) του «X» (πρώην Twitter).

Η επιλογή του συγκεκριμένου ακρωνυμίου πυροδότησε εκατοντάδες χιουμοριστικά σχόλια, καθώς η πλειοψηφία των χρηστών το συνέδεσε ευθέως με την Ελληνική Αστυνομία.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν και αυτή που… πρότεινε το όνομα Γ.Α.Δ.Α.: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;»

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», ενώ φυσικά δεν έλειψαν και οι εναλλακτικές ερμηνείες, όπως το «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως».

Η έντονη αυτή κινητικότητα είχε ως αποτέλεσμα το hashtag #ΕΛΑΣ να κατακτήσει την πρώτη θέση στα ελληνικά trends του «X».

Ακολουθούν μερικές από τις αναρτήσεις που έγιναν σχετικά:

 

