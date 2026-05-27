«Πάρτι» στήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και κυρίως το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ. εκτοξεύθηκαν αμέσως στην κορυφή των τάσεων (trends) του «X» (πρώην Twitter).

Η επιλογή του συγκεκριμένου ακρωνυμίου πυροδότησε εκατοντάδες χιουμοριστικά σχόλια, καθώς η πλειοψηφία των χρηστών το συνέδεσε ευθέως με την Ελληνική Αστυνομία.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν και αυτή που… πρότεινε το όνομα Γ.Α.Δ.Α.: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;»

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», ενώ φυσικά δεν έλειψαν και οι εναλλακτικές ερμηνείες, όπως το «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως».

Η έντονη αυτή κινητικότητα είχε ως αποτέλεσμα το hashtag #ΕΛΑΣ να κατακτήσει την πρώτη θέση στα ελληνικά trends του «X».

Ακολουθούν μερικές από τις αναρτήσεις που έγιναν σχετικά:

έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84 — πλήττω (@plittaina) May 26, 2026

ΕΛΑΣ =

Ένα

Λάθος

Αρκεί

Συνήθως#ελας — Giannis Drakos (@GiannisDrakos) May 26, 2026

Ερώτημα

Αν σε πάρουν τηλ και σου πουν από την ελας είμαστε Μέχρι να καταλάβεις είναι αντιποίηση αρχής ;#ελας — NOYS (@noysedo) May 26, 2026

Τι εννοείς ότι δεν είναι αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη για το νέο κόμμα του #Τσίπρας ;; #Ελας pic.twitter.com/hSrdF5vZTg — Ο Κραχτης (@o_kraxtis) May 26, 2026

Αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά. Παλι θα σε πίστευαν… #Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/D9B5n9HnDa — ΛευτέρηςΠαπαστεργίου (@LPapastergiou) May 26, 2026

Εντάξει, του είπαν να το πάρει λίγο πιο δεξιά, αλλά το τερμάτισε ο #Τσιπρας 😂 pic.twitter.com/AGyzYVc1gr — Johnny Hoston (@Johnnyhoston_2) May 26, 2026