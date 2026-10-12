Έντονη κριτική στον Θανάση Καρτερό, για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», άσκησε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα και πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σιακαντάρης καταδίκασε το άρθρο που αποκαλούσε «βλάκα» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση στελεχών και υποστηρικτών της ΕΛ.Α.Σ.. Όπως σημείωσε, παρότι ο ίδιος στηρίζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, θεωρεί «θλιβερό» και «ντροπή» το γεγονός ότι πολλοί όχι μόνο απέφυγαν να καταδικάσουν τη φράση αυτή, αλλά αναπαρήγαγαν και το σχετικό δημοσίευμα, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο κ. Σιακαντάρης υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, επισημαίνοντας ότι ενώ στον προφορικό μπορεί να συγχωρηθούν λεκτικά ατοπήματα, στον γραπτό λόγο τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι απαράδεκτοι. Παράλληλα, έκανε παραλληλισμό με την επίθεση του κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η καταδίκη της τοξικότητας πρέπει να είναι οριζόντια και χωρίς κομματικές παρωπίδες.

Τέλος, προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα απομακρύνουν τους νέους από την πολιτική, ωθώντας τους να την αντιμετωπίζουν με τρόμο.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί μειωτικός χαρακτηρισμός απέναντι στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη —ακόμη και υπό μορφή υπόθεσης— με αφορμή τη θέση του περί διεκδίκησης της πρωτιάς, δημιούργησε αναταράξεις στους κόλπους της ΕΛ.Α.Σ., με κάποιους να την χαρακτηρίζουν πολιτικά ατυχή.

Ο βασικός λόγος είναι ότι εάν τελικά υιοθετηθεί αυτή η λογική, ο ίδιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να αποδοθεί και στον επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επαναλαμβάνει τον ίδιο ακριβώς στόχο. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμος για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ πρόσφατα επικαλέστηκε δημοσκοπικά ποσοστά της τάξεως του 20%-21% που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται επίσημα.

Η δημοσιογραφική ελευθερία ασφαλώς παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εντοπίζεται στη λεκτική οξύτητα, αλλά στην ιδιότητα του συντάκτη. Ο Θανάσης Καρτερός, ως έμπειρος αρθρογράφος της «Εφ.Συν.», κρίνεται αποκλειστικά από το αναγνωστικό του κοινό. Ωστόσο, η ιδιότητά του έχει αλλάξει: αποτελεί πλέον κεντρικό στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. και μέλος του σκληρού πυρήνα των κομματικών της οργάνων.

Κατά συνέπεια, ο δημόσιος λόγος του υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα κομματικά στελέχη στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θεωρείται, ουσιαστικά, άτυπος εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα, διαθέτοντας μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου, κ. Κουφονικολάκου, ή τον σύμβουλό του, καθηγητή Μαραντζίδη.

Η τακτική της σύγκρουσης και ο κίνδυνος για την ΕΛ.Α.Σ.

Υπό αυτό το πρίσμα, η φράση που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη νευρικότητα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο επιτελείο της Λεωφόρου Αμαλίας. Η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με ευθεία πολιτική αντιπαράθεση, καταρρίπτοντας τη διακήρυξη Τσίπρα ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής και όχι εχθρός», με φόντο μελλοντικές συνεργασίες.

Η κλιμάκωση της έντασης, μετά και την άμεση απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για την ΕΛΑ.Σ.. Η τακτική αυτή λειτουργεί ως καταλύτης συσπείρωσης για τη βάση του ΠΑΣΟΚ. Οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, που στο παρελθόν στήριξαν τον Αλέξη Τσίπρα, διαθέτουν πλέον τη δυναμική να περιορίσουν τα ποσοστά του στις επόμενες κάλπες, καθιστώντας τη συγκεκριμένη επιλογή σοβαρό στρατηγικό σφάλμα.

Το ντέρμπι της δεύτερης θέσης

Πέρα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θα καθορίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στην ηγεσία της, το πραγματικό ενδιαφέρον των εκλογών επικεντρώνεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Με την εμφάνισή της τον περασμένο Μάιο, η ΕΛ.Α.Σ. πλασαρίστηκε από τις δημοσκοπήσεις πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Εντούτοις, η σπουδή του Αλέξη Τσίπρα να προβληθεί ως ο μοναδικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη —κάτι που συντηρήθηκε και από την κυβερνητική πλευρά— δεν έχει αποδώσει, μέχρι στιγμής, τα αναμενόμενα.

Στις πρόσφατες μετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ανοδικές τάσεις, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει κάμψη, με τον Αλέξη Τσίπρα να κινείται κάτω από το 18% των προηγούμενων εκλογών. Εν αναμονή των νέων δημοσκοπήσεων, η αναμέτρηση εξελίσσεται σε αμφίρροπη μάχη, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί στην κάλπη.

Η ΕΛ.Α.Σ. έχει ένα πλεονέκτημα, λόγω της αναγνωρισιμότητας του ηγέτη της. Ωστόσο, η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ σε άλλους τομείς, θα μπορούσε να ανατρέψει την εικόνα, δίνοντάς του το προβάδισμα στη συνολική αποτίμηση της αναμέτρησης.

Ακόμη όμως όλα είναι ρευστά…