Του Π.Κ.

Θα μπορούσε να απουσιάζει η «Αγία Οικογένεια» από την Αυλή ενός εκ των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης που έχει αναστατώσει τα Χανιά;

Θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός ή η αδελφή του Ντόρα να απέχουν από τα τεκταινόμενα;

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, ο «Ιερός Υποψήφιος» του επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης για την θέση του Μητροπολίτη, σε προσωπικές στιγμές με εναγκαλισμούς και ασπασμούς μετά των Κυριάκο Μητσοτάκη και Ντόρα Μπακογιάννη.

Είπαμε. Τα Χανιά ανήκουν στην επικράτεια της Αγίας Οικογενείας.

Άρα απαξάπαντες υποκλίνονται.