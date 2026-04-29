Γράφει ο Πολύβιος Κάνες

Σύμφωνα με τα πολιτικά δεδομένα και τις αναφορές του Απριλίου 2026, το «Μανιφέστο» του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί το ιδρυτικό κείμενο αρχών και θέσεων για τη νέα πολιτική του κίνηση, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία που συνθέτουν αυτό το νέο εγχείρημα:

Ημερομηνία Δημοσιοποίησης

Η επίσημη παρουσίαση του «Μανιφέστου» έχει οριστεί για την 1η Μαΐου 2026. Η επιλογή της εργατικής Πρωτομαγιάς είναι συμβολική, θέλοντας να υπογραμμίσει την κοινωνική και προοδευτική κατεύθυνση του νέου φορέα.

Ιδεολογικό Στίγμα: «Πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Το κείμενο, το οποίο επιμελείται ομάδα συνεργατών (με κεντρικό ρόλο του Γιάννη Σιακαντάρη), στοχεύει στην έκφραση ενός ευρύτερου χώρου που ενώνει την Αριστερά με την Κεντροαριστερά.

Τέλος στην Παρελθοντολογία: Ο Τσίπρας φαίνεται να «κλείνει τους λογαριασμούς του με το χθες», αφήνοντας πίσω την αυτοκριτική για τη διακυβέρνηση 2015-2019 και εστιάζοντας σε ένα σύγχρονο κυβερνητικό όραμα.

Αντι-νεοφιλελευθερισμός: Το Μανιφέστο στηλιτεύει την «τεχνοκρατική απαξίωση της πολιτικής» και το «ελίτιστικό μοντέλο» διακυβέρνησης.

Οι Βασικοί Πυλώνες του Μανιφέστου

Θεσμική Επαναφορά: Έμφαση στην αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, με στόχο τον περιορισμό της υπερσυγκέντρωσης εξουσίας και την ενίσχυση του ρόλου των εκλεγμένων βουλευτών και των θεσμών (Δικαιοσύνη, Ανεξάρτητες Αρχές).

Κοινωνικά Αγαθά: Ρητή δέσμευση για την προστασία του νερού, της ηλεκτρικής ενέργειας και της δημόσιας υγείας/παιδείας ως μη εμπορεύσιμων κοινωνικών αγαθών.

Νέα Γενιά & Brain Drain: Ειδικό κεφάλαιο για την επιστροφή των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Κλιματική Κρίση: Ενσωμάτωση της πράσινης μετάβασης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οργανωτικά Βήματα

Το «Μανιφέστο» αποτελεί τον «προθάλαμο» για την ίδρυση του νέου κόμματος. Μετά τη δημοσιοποίησή του τον Μάιο, αναμένεται η ολοκλήρωση των κομματικών οργάνων μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ η επίσημη ίδρυση και το όνομα του κόμματος τοποθετούνται χρονικά λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το «Μανιφέστο» δεν είναι απλώς μια λίστα υποσχέσεων, αλλά μια προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επαναπροσδιοριστεί ως ο ηγέτης μιας «μεγάλης προοδευτικής παράταξης», απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο που εκτείνεται από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το κέντρο.

