Κάθε χρόνο, όταν η Σάμος γιορτάζει την Ένωσή της με την Ελλάδα, οι δύο φιλαρμονικές του νησιού παίζουν τον σαμιακό ύμνο μπροστά στον ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Φέτος, στην 114η επέτειο της Ένωσης, οι μουσικοί πήγαν στο ίδιο σημείο, αλλά λίγο πριν φτάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τους ζητήθηκε να φύγουν. Η εξήγηση που τους δόθηκε ήταν ότι ο ύμνος του νησιού δεν προβλεπόταν από το πρωτόκολλο της επίσημης τελετής.

Ο ύμνος ακούστηκε τελικά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, αλλά μετά την παρέλαση, όταν οι μουσικοί επέστρεψαν στον ανδριάντα και έπαιξαν εκτός προγράμματος. Εκείνο που προκάλεσε τις αντιδράσεις στη Σάμο ήταν ότι, όπως λέει η Ελένη Μακρή, πρόεδρος της Φιλαρμονικής «Βαθύλλος – Αντώνης Γεροχριστοδούλου», μόλις το προηγούμενο βράδυ ο τελετάρχης την είχε διαβεβαιώσει ότι οι μουσικοί θα έπαιζαν κανονικά.

Άλλα τους είπαν το Σάββατο, άλλα την Κυριακή

Η κ. Μακρή εξήγησε στο Ράδιο Αρμονία 103,2 γιατί είχε πάρει η ίδια τηλέφωνο τον τελετάρχη. Έναν μήνα νωρίτερα, σε συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου, είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να μην ακουστεί ο τοπικός ύμνος λόγω της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το βράδυ του Σαββάτου, όμως, η απάντηση που πήρε ήταν συγκεκριμένη: η «Βαθύλλος» και η Φιλαρμονική «Κλεάνθης ο Σάμιος» του Καρλοβάσου θα έπαιζαν μαζί τον σαμιακό ύμνο. Θα ακολουθούσαν ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύμνος.

Με αυτό το πρόγραμμα κατά νου, παιδιά και ενήλικες πήραν τις θέσεις τους την Κυριακή. Τότε, σύμφωνα με την κ. Μακρή, ένας ένστολος τους πλησίασε, επικαλέστηκε το πρωτόκολλο και τους έδειξε με το χέρι να φύγουν. Ο τρόπος του ενόχλησε τον μαέστρο, που του ζήτησε να μιλήσει καλύτερα στους μουσικούς. Όπως μετέδωσε το Samos24, οι δύο φιλαρμονικές πέρασαν απέναντι, μπροστά από το Hondos Center, και έμειναν εκεί όσο διαρκούσε η τελετή.

Στα δύο σχήματα συμμετείχαν περίπου 85 με 90 μουσικοί. Είχαν προετοιμαστεί επί ενάμιση μήνα. «Απογοητεύτηκαν πάρα πολύ. Δεν ήθελαν να παρελάσουν κάποιοι», είπε η κ. Μακρή.

Ποιος αποφάσισε να μην παιχτεί ο ύμνος; Η κ. Μακρή ανέφερε ότι μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο τής είπε πως η απόφαση προερχόταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ίδια δεν γνωρίζει αν ο κ. Τασούλας έδωσε τέτοια εντολή. Μέχρι την ώρα που μίλησε στο ραδιόφωνο, όπως είπε, δεν είχε λάβει εξήγηση από τον Δήμο για όσα έγιναν στον ανδριάντα.

Από το μνημείο έλειπε και το λάβαρο του καπετάν Λαχανά

Μια δεύτερη αλλαγή ενόχλησε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέος «Ο Καπετάν Λαχανάς». Εδώ και περίπου 40 χρόνια, δύο μέλη του συλλόγου, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, στέκονται δίπλα στον ανδριάντα με το λάβαρό τους. Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το Βαθύ: τόσο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης όσο και ο αγωνιστής Κωνσταντίνος Φώκος, γνωστός ως καπετάν Λαχανάς, κατάγονταν από το Άνω Βαθύ.

Φέτος, δίπλα στο μνημείο στάθηκαν εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων. Ο πρόεδρος του «Καπετάν Λαχανά», Μανώλης Φραντζής, ξεκαθάρισε ότι το παράπονό του δεν αφορά το Λύκειο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι γιατί άλλαξε η θέση του συλλόγου χωρίς να του εξηγήσει κανείς τον λόγο. Τα μέλη του είχαν μάλιστα ετοιμάσει στεφάνι και μόλις το πρωί της Κυριακής έμαθαν ότι στεφάνι θα κατέθετε μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Εγώ χαίρομαι όταν έρχεται ο Πρόεδρος στο ακριτικό μας νησί»

Στα σχόλια κάτω από το ρεπορτάζ του Samos24 στο Facebook, το παράπονο πήρε πολλές μορφές. Για ορισμένους, ο ύμνος είναι «ο ελάχιστος φόρος τιμής στους προγόνους μας». Άλλοι σκέφτηκαν τα παιδιά και τους εθελοντές μουσικούς που είχαν αφιερώσει τον χρόνο τους στις πρόβες. Κι άλλοι ζήτησαν μια δημόσια απάντηση από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου: ποιο πρωτόκολλο επέβαλε την αλλαγή και γιατί οι φιλαρμονικές την πληροφορήθηκαν μπροστά στο μνημείο;

«Εγώ χαίρομαι όταν έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ακριτικό μας νησί», έγραψε ένας σχολιαστής, προτού αναρωτηθεί γιατί η επίσκεψη έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι Σαμιώτες τιμούν την επέτειό τους. Σε ένα νησί όπου οι ελλείψεις γιατρών και τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια τροφοδοτούν το παράπονο ότι η πολιτεία το θυμάται σπάνια, η απογοήτευση αυτή τη φορά είχε να κάνει με κάτι που οι ίδιοι οι κάτοικοι είχαν φροντίσει: οι μουσικοί ήταν εκεί, τα παιδιά είχαν κάνει τις πρόβες τους και το μόνο που περίμεναν ήταν να παίξουν. Χρειάστηκε να τελειώσει η επίσημη γιορτή για να ακουστεί, μπροστά στον Σοφούλη, ο ύμνος της Σάμου.

Ποιο πρωτόκολλο άφησε τον σαμιακό ύμνο έξω από τη γιορτή;

Ποιο είναι, τελικά, αυτό το πρωτόκολλο που επικαλέστηκαν στον ανδριάντα του Σοφούλη; Ο σαμιακός ύμνος δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα. Άλλο όμως να μην προβλέπεται κι άλλο να απαγορεύεται. Ποιος ζήτησε από τις φιλαρμονικές να φύγουν, όταν μόλις το προηγούμενο βράδυ είχαν πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα παίξουν;