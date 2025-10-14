Τη νέα… τροπή στις σχέσεις των δύο πολιτικών αντιπάλων, μετά τα «συγχαρητήρια» του Τζο Μπάιντεν στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία στη Γάζα, αποτυπώνει βίντεο με τη χρήση ΑΙ, που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σε αυτό οι δύο πολιτικοί άνδρες κάνουν διαρκώς… παρέα και άλλοτε αρμέγουν ζώα, άλλοτε πάνε για σέρφινγκ, πίνουν κρασάκι μαζί ή κάνουν ρόλερ στην πίστα. Στην κουβέντα τους συμφωνούν ότι η «δουλειά» του προέδρου των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά δύσκολη και ο Τραμπ παραδέχεται ότι του… λείπει ο Μπάιντεν, ως αντίπαλος. Κάπου εκεί οι δυό τους συμφωνούν να «αποδράσουν» σε πιο ευχάριστα σκηνικά. Και τότε ξεκινούν τα … απίθανα.

Μέχρι και με φυλή ινδιάνων κάθονται γύρω από τη φωτιά.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί και σκορπάει χαμόγελα: