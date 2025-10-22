Σε ασυνήθιστη, για τα εσωκομματικά ήθη της Νέας Δημοκρατίας, επίθεση προέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Νίκου Δένδια και μάλιστα, χωρίς να κρύβει τις προθέσεις του και με διάθεση να χρεώσει στον Υπουργό Αμύνης, εμμέσως έστω, πολιτικό δόλο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αναφέρθηκε στην απουσία του Νίκου Δένδια από την Ολομέλεια της Βουλής κατά της συζήτησης της τροπολογίας για αλλαγή καθεστώτος φύλαξης και ευθύνης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε επί λέξει: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ, αλλά και σε κώμα».

Με λίγα λόγια, ο Υπουργός Υγείας θεωρεί πως η απουσία του Νίκου Δένδια από τη Βουλή και αντίστοιχα, η παρουσία του σε δεξίωση λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Κοινοβούλιο, ήταν πολιτικά μία συνειδητή επιλογή του Υπουργού Αμύνης. Διότι ούτε σε ΜΕΘ ήταν, ούτε και σε κώμα, όπως αιχμηρά επισήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η παρέμβαση Γεωργιάδη δεν είναι βεβαίως τυχαία. Έρχεται λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, σε ένα ιδιαίτερα «φιλικό» δηλαδή δημοσιογραφικό περιβάλλον, εξήγησε πως ο Νίκος Δένδιας δεν εξέφρασε ποτέ αντιρρήσεις για την τροπολογία, πως θα την υπερψήφιζε κανονικά, αλλά και πως αναμένει προτάσεις του Υπουργού Αμύνης για την εύρυθμη και ασφαλή, όσο και αισθητικά αποδεκτή, λειτουργία του Μνημείου στο Σύνταγμα. Η τελευταία αυτή αναφορά του πρωθυπουργού περί… προτάσεων αφήνει περισσότερο ανοικτό, παρά κλειστό, το ζήτημα που έχει ανακύψει και που έχει προκαλέσει αναμφισβήτητα πολιτικό θόρυβο.

Η εξέλιξη αυτή με την παρέμβαση Γεωργιάδη έρχεται να υπενθυμίσει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος το πόσο λεπτές είναι οι πολιτικές ισορροπίες, αλλά και το πόσο εύθραυστες είναι οι πολιτικές συμμαχίες. Μετά την πρόσφατη παρέμβαση Καραμανλή περί «υπαρκτού κινδύνου θεσμικής κρίσης από την οποία μπορεί να προκύψει και μεγάλη πολιτική κρίση». Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως μία τέτοιου μεγέθους πολιτική κρίση καταλήγει σχεδόν πάντα, στην πρόσφατη ιστορία, σε μείζονος σημασίας εθνική κρίση.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά και τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ο Νίκος Δένδιας εφέρετο να ανήκει στο «κλίμα Καραμανλή» εντός της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ πρόσφατα και πάντως μετά τις τελευταίες δημοσκοπικές προσεγγίσεις, τη ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά και κάποιες ομαδοποιήσεις τύπου αντάρτικου στο κυβερνών κόμμα, ο Νίκος Δένδιας παρουσιάστηκε από μέρος των ΜΜΕ ως εν δυνάμει δελφίνος και πιθανότατος διάδοχος του σημερινού Πρωθυπουργού σε περίπτωση που αυτός θα εγκατέλειπε την πρωθυπουργία «εν κινήσει» όπως ελέχθη χαρακτηριστικά.