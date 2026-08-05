Τα πανάκριβα και πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής τύπου Diamond DA62 MPP δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στις πυρκαγιές της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής.

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη παραλαβή των τριών αεροσκαφών από το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιήθηκε με φανφάρες στο αεροδρόμιο των Μεγάρων τον Νοέμβριο του 2025, παρουσία του πρωθυπουργού , κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική τα αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα στη βάση τους στα Μέγαρα.

Οι λόγοι που δεν επιχείρησαν είναι χαρακτηριστικοί για την επιπολαιότητα η οποία διακατέχει τα υψηλά κλιμάκια της Διοίκησης του Επιτελικού Κράτους.

Έλλειψη εκπαιδευμένων πληρωμάτων: Τα αεροσκάφη δεν διέθεταν ακόμη το απαραίτητο, πιστοποιημένο προσωπικό (πιλότους και χειριστές των ειδικών ηλεκτροοπτικών/θερμικών συστημάτων) από το Πυροσβεστικό Σώμα για την εκτέλεση αποστολών επιτήρησης και συντονισμού.

Εκκρεμότητες επιχειρησιακής ένταξης: Οι διαδικασίες για την πλήρη επιχειρησιακή τους ενσωμάτωση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Οι αντιδράσεις

Το γεγονός ότι τα τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη συντονισμού παρέμεναν ακινητοποιημένα στο αεροδρόμιο Μεγάρων —δηλαδή ακριβώς δίπλα στα κύρια μέτωπα της Δυτικής Αττικής— προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική στον δημόσιο διάλογο και τον Τύπο. Σχολιάστηκε αρνητικά η απόσταση μεταξύ της επικοινωνιακής παρουσίασης των μέσων και της πραγματικής τους διαθεσιμότητας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Τα αεροσκάφη Diamond DA62 MPP αποτελούν μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη σχετική σύμβαση (ύψους περίπου 23,3 εκατομμυρίων ευρώ) να έχει υπογραφεί τον Απρίλιο του 2024.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη δεν πραγματοποιούν ρίψεις νερού, αλλά λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων και επιτήρησης.

Παρά την τεχνολογική αναβάθμιση που προσφέρουν, η προμήθειά τους συνοδεύτηκε από δημόσιο διάλογο και προβληματισμούς γύρω από δύο βασικούς άξονες:

Υπήρξαν ενστάσεις (καθώς και ερωτήσεις στη Βουλή) σχετικά με το υψηλό κόστος της προμήθειας. Εκπρόσωποι συνδικαλιστών και φορέων εξέφρασαν την άποψη ότι η πολιτεία δίνει έμφαση σε ακριβά εναέρια τεχνολογικά μέσα, την ώρα που υπάρχουν ελλείψεις σε επίγειες δυνάμεις, προσωπικό και βασικό εξοπλισμό.

Στελέχωση και πτητικό έργο: Εγέρθηκαν ερωτήματα σχετικά με την άμεση επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένο και έμπειρο ιπτάμενο προσωπικό. Για την κάλυψη αυτού του κενού εξετάστηκαν λύσεις όπως η συνδρομή χειριστών από το Λιμενικό Σώμα ή η ανάθεση μέρος του πτητικού έργου/συντήρησης μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (NSPA).