Λεκτική επίθεση με δέχτηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, από ομάδα Ρομά. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο λιμάνι της Τήνου, ενώ η ευρωβουλευτής περίμενε να ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της προς τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η ομάδα που της επιτέθηκε, αρχικά την προσέγγισε με σκοπό να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από τους άνδρες της είπε «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Η κ. Λατινοπούλου του απάντησε «αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί».

Η απάντηση της ευρωβουλευτού δεν τους ικανοποίησε, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να αρχίσουν να τη βρίζουν χυδαία. «Πουτ…, καρι…, Παρ’τον μου και γλύ**τον» ήταν κάποιες από τις εκφράσεις που ακούστηκαν.

Ένας από τους Ρομά κινήθηκε εναντίον της, όμως τον συγκράτησε άλλο άτομο από την ομάδα.

Οι πολίτες που κάθονταν δίπλα στην κυρία Λατινοπούλου φοβήθηκαν και απομακρύνθηκαν. Κάποιοι ειδοποίησαν υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος για να επέμβουν. Δύο άνδρες του Λιμενικού πήγαν στο σημείο του λιμένα που βρισκόταν σε εξέλιξη το επεισόδιο, είπαν «Μη μαλώνετε» και αποχώρησαν.

Να σημειωθεί ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδεψε στην Τήνο χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί από το κράτος. Όταν επέστρεψε ειδοποίησε την Αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία από το Λιμενικό Σώμα.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

Η αντίδραση της Λατινοπούλου: «Κλασική περίπτωση γύφτου»

Σε δηλώσεις της σχετικά με το συμβάν, η κ. Λατινοπούλου εξήγησε πως βρισκόταν στο νησί για προσκύνημα μαζί με τη μητέρα της, όταν κατά την αναμονή της επιστροφής της προσέγγισε ομάδα 25-30 ατόμων. Όπως αναφέρει, όταν ένας εξ αυτών υποστήριξε πως «δεν είναι όλοι εγκληματίες», η ίδια απάντησε θέτοντας ζητήματα φοροδιαφυγής, ρευματοκλοπών, παραβατικότητας και ανήλικων γάμων, γεγονός που πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» περιέγραψε τη στιγμή που η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε σε χυδαίες ύβρεις και απειλές σε βάρος της ίδιας και της μητέρας της, σημειώνοντας πως ένα από τα άτομα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της για να τη χτυπήσει, προτού τον συγκρατήσουν οι υπόλοιποι.

«Κλασική περίπτωση γύφτου» σημείωσε στο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Λατινοπούλου εμφανίστηκε ανένδοτη, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της: «Αυτά τέλος, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Λυπάμαι πάρα πολύ που το 2026 εγκληματικές ομάδες μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να υπάρχει αστυνομία, λιμενικό ή μια κυβέρνηση που θα πει “ως εδώ”. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, για κάθε πολίτη που θέλει να ταξιδέψει ήσυχος».